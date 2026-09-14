Do tigrinho à Shopee: influenciadores mudam estratégia para faturar

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A onda de divulgação de casas de apostas e “jogos do tigrinho” está ficando para trás no mundo dos influenciadores digitais. Com a fiscalização severa e polêmicas em torno dos jogos de azar, blogueiros têm migrado para um novo meio de garantir uma comissão com os cliques dos seguidores: os links da Shopee.

Plataforma de comércio eletrônico singapurense, pertencente ao Sea Group, a Shopee é conhecida por possuir uma variedade de produtos com valores acessíveis. Fundada em 2015 por Forrest Li, a empresa criou um novo programa de Criadores e Afiliados.

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Com mais de 5 milhões de participantes, o Programa de Criadores e Afiliados Shopee é gratuito e feito especialmente para criadores de conteúdo, independente da quantidade de seguidores que eles possuam nas redes sociais.

Como funciona o programa?

De acordo com informações disponibilizadas no site da Shopee, os afiliados do programa escolhem seus produtos favoritos e recebem um link para compartilhar com os seguidores nas redes sociais.

Esse link direciona a pessoa para a página dos produtos da empresa, que geram comissões de até 30% por venda, podendo chegar a R$50.000 mensais.

Os registrados como Pessoa Física recebem o pagamento até o dia 10 de cada mês, na carteira ShopeePay, e os registrados como Pessoa Jurídica recebem até o dia 30 de cada mês, na conta bancária informada no cadastro.

É necessário que o afiliado tenha o mínimo de R$ 30 reais em comissão para receber o pagamento no dia correto. A Shopee também desconta algumas taxas de impostos, referentes ao INSS, imposto de renda (IRRF) e imposto sobre serviço (ISS).

Os participantes que demonstrarem alta performance nas vendas ainda ganham outras vantagens, como recebimento de produtos, cupons nominais para seguidores e participação em eventos presenciais.

Influenciadores baianos que aderiram ao programa

Cientes da renda gerada pelo programa, alguns influenciadores baianos aderiram a divulgação dos links em seus perfis do Instagram. Com produtos variados de acordo com seu nicho, eles inserem as publicações em seus stories diários, como “dicas imperdíveis”.

Conhecido pelos 2,2 milhões de seguidores como o “reizinho da Shopee”, Alesson Lima é o principal afiliado do programa em Salvador. O influenciador tem divulgado links diariamente para os seguidores, com produtos que variam entre carregador portátil, lençol para cama de casal, roupas e kits de shampoo e condicionador.

Posts de Alesson com os links de produtos da Shopee - Foto: Reprodução | Instagram

Apesar de nunca ter divulgado jogos de azar, Lore Souza também faz parte da equipe de afiliados e divulga produtos voltados para a maternidade, limpeza e até roupas mais acessíveis. Assim como sua cunhada, a influenciadora Sheila Matos, conhecida popularmente como Sheuba, que também compartilha links do mesmo segmento.

O que chama atenção é que mesmo como um esquema para ganhar uma renda extra, eles procuram fazer uma curadoria minuciosa dos produtos que serão compartilhados, testando e usando-os na própria rotina.

Essa medida garante mais credibilidade com os seguidores, deixando de lado a sensação de estar sendo “passado para trás” com os esquemas de perda de dinheiro causados pelos jogos de azar.