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Andressa Urach expõe detalhes de encontro íntimo com Léo Santana

Influenciadora relembrou seu envolvimento com o cantor baiano

Franciely Gomes
Por
Andressa Urach já ficou com diversos famosos
Andressa Urach já ficou com diversos famosos - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach voltou a falar sobre seus casos amorosos nesta semana. Conhecida por seu envolvimento com diversos famosos ao longo dos últimos anos, a influenciadora relembrou o encontro íntimo com o cantor Léo Santana.

Em entrevista ao programa Disse Me Disse, exibido no Youtube, a famosa confessou que sentiu dores durante dias após uma noite de sexo com o baiano. “Um que é maravilhoso é o Léo Santana, que eu fiquei uma semana dolorida. Maravilhoso”, disparou.

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No entanto, atualmente Léo é casado com a dançarina e influenciadora Lore Improta, com quem tem dois filhos: Liz, de 4 anos de idade, e Levi, de apenas três meses de vida.

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Outros famosos

Durante o bate-papo, Urach também expôs outros famosos com quem já se envolveu, incluindo o jogador de futebol Hulk Paraíba, que atualmente defende o Fluminense.

“Ele é casado e isso faz muitos anos, mas o Hulk, da Seleção Brasileira, bota aí para a lista. Esse merece estar assim nos bets. Uma disposição, assim, digamos que ele seja um jogador muito melhor que o Neymar. É um trator, aquele que destrói a plantação”, brincou.

Vale lembrar que a famosa já ficou com Neymar Jr, Cristiano Ronaldo, Cauã Reymond, Lucas Lucco, Jesus Luz e outros.

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Tags

Andressa Urach famosos Leo Santana

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