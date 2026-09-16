Andressa Urach expõe detalhes de encontro íntimo com Léo Santana

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Andressa Urach voltou a falar sobre seus casos amorosos nesta semana. Conhecida por seu envolvimento com diversos famosos ao longo dos últimos anos, a influenciadora relembrou o encontro íntimo com o cantor Léo Santana.

Em entrevista ao programa Disse Me Disse, exibido no Youtube, a famosa confessou que sentiu dores durante dias após uma noite de sexo com o baiano. “Um que é maravilhoso é o Léo Santana, que eu fiquei uma semana dolorida. Maravilhoso”, disparou.

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No entanto, atualmente Léo é casado com a dançarina e influenciadora Lore Improta, com quem tem dois filhos: Liz, de 4 anos de idade, e Levi, de apenas três meses de vida.

Outros famosos

Durante o bate-papo, Urach também expôs outros famosos com quem já se envolveu, incluindo o jogador de futebol Hulk Paraíba, que atualmente defende o Fluminense.

“Ele é casado e isso faz muitos anos, mas o Hulk, da Seleção Brasileira, bota aí para a lista. Esse merece estar assim nos bets. Uma disposição, assim, digamos que ele seja um jogador muito melhor que o Neymar. É um trator, aquele que destrói a plantação”, brincou.

Vale lembrar que a famosa já ficou com Neymar Jr, Cristiano Ronaldo, Cauã Reymond, Lucas Lucco, Jesus Luz e outros.