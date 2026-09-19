Jorge & Mateus são multados por agressão e cárcere contra maquiadores

Os cantores sertanejos Jorge & Mateus foram condenados a pagar uma multa de R$ 50 mil, por agressão e cárcere privado contra maquiadores que prestavam serviço para eles em um show ocorrido na Festa do Peão de Americana, no município de Americana, em São Paulo.

Uma das profissionais alega que foi trancada em camarim e, além disso, afirma que a esposa de um dos artistas usou os produtos de trabalho sem autorização. No entanto, o relato não para por aí, pois, segundo a suposta vítima, ela também recebeu um soco.

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O processo foi movido pelos maquiadores Nathalia Magalhães da Silva e Pedro Henrik Meira da Silva, de acordo com o portal IG. Na ocasião, os profissionais teria, chegado ao evento às 20h02, conseguiram entrar no camarim às 22h35, no entanto, logo em seguida, foram retirados do local sob a justificativa de que os cantores precisariam se trocar.

Assim, os prestadores de serviço teriam passaram cerca de quatro horas aguardando em um corredor, sem acesso a água ou alimentação. A situação se agravou com o início do show, por volta das 2h28, quando eles perceberam que não seriam mais chamados para realizar o trabalho.

Episódio de agressão

Após se darem conta de que não executariam o serviço, Nathalia e Pedro Henrik teriam voltado para pegar os pertences e encontraram maquiagens e equipamentos revirados, com sinais que apontavam o uso por terceiros sem autorização.

Segundo o relato apresentado no processo, um integrante da equipe teria informado que a esposa de Jorge, Rachel Boscatti, havia feito a maquiagem dos dois cantores utilizando os produtos.

Ao questionar o ocorrido e filmar a situação, um produtor, identificado como Willian Pereira Clemente, teria dado um soco no punho da maquiadora e arrancado o celular dela. Depois do caso, a mulher garante ter sido trancada no camarim e impedida de sair, até a chegada da Polícia Militar.

No dia seguinte, a mulher realizou exame de corpo de delito, que constatou lesão corporal. Na ação, os profissionais pediram indenização de R$ 150 mil para Nathalia e R$ 50 mil para Pedro.

Defesa nega ocorrido, mas Justiça considera versão das vítimas

De acordo com a defesa apresentada por Willian e pela dupla sertaneja, não houve tratamento agressão. Advogados afirmam que como Jorge e Mateus não tiveram contato direto com os profissionais, a situação foi apenas um "eventual conflito".

A versão foi constatada pela Justiça, que reconheceu o tratamento inadequado, a utilização indevida dos materiais profissionais, bem como a agressão física comprovada por laudo pericial. No entanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo estabeleceu a condenação em uma multa de R$ 50 mil.

Até o momento, a assessoria dos artistas não se pronunciou sobre o ocorrido.