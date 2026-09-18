Espaço de música em Salvador anuncia shows e oficinas gratuitas

Quando decidiu fazer rock em Salvador, nos anos 1990, o músico, produtor e empreendedor cultural Irmão Carlos Psicofunk encontrou dificuldades para acessar os espaços onde a cena independente acontecia.

Jovem negro e morador da periferia, ele encontrou no antigo bar da mãe, Dona Neuza, a via para fazer a própria música circular. Quase três décadas depois, o lugar criado a partir da necessidade inaugura uma nova etapa com um programa voltado à formação, produção, circulação e memória.

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Neste sábado, 19, às 16h, o Espaço Cultural Dona Neuza realiza o Encontro Musical – Música, Memória, Encontros e Futuro. O evento marca o lançamento do projeto Espaço Dona Neuza – O Lugar da Música e apresenta a programação que será desenvolvida ao longo de 2026 e 2027.

A história começou em 1998, quando Irmão Carlos montou uma sala para ensaiar com sua banda na parte superior da casa da mãe. Outros grupos passaram a frequentar o espaço e, enquanto o bar recebia apresentações, o Estúdio Caverna do Som se consolidava como ponto de produção musical, em funcionamento desde 2004.

“Quando eu comecei na música, aqui eu montei uma sala para eu ensaiar na casa de Dona Neuza, na parte de cima da casa dela. Casa de periferia, né, demora para se construir. A gente morava na casa de baixo e a casa de cima estava construindo, levou anos. Eu aproveitei um espacinho da casa para construir um estúdio para ensaiar com minha banda”, conta.

A estrutura cresceu junto com o aprendizado. Irmão Carlos lembra que, no começo, ele e o irmão montavam o palco com caixas de cerveja e utilizavam os equipamentos do estúdio. Com o tempo, a equipe passou a buscar profissionais para aperfeiçoar as diferentes etapas de uma produção musical. Essa experiência está na base dos quatro eixos do novo projeto.

A formação prevê nove oficinas mensais, presenciais e on-line, sobre criação musical, home studio, mixagem, produção, direitos autorais, marketing e circulação, além de oito mesas-redondas.

Também haverá uma oficina de musicalização para crianças neurodivergentes. Na área de produção, artistas e grupos independentes serão selecionados por convocatória pública para gravações audiovisuais ao vivo no Caverna do Som.

“O maior impacto é acelerar o processo de muita gente que está começando no cenário, porque existem técnicas, existem formas, existem caminhos a serem seguidos. E quando a gente já tem o mapa na mão, a gente acelera, a gente chega mais rápido”, explica.

Circulação e memória

O projeto também prevê oito shows com plateia no palco do Dona Neuza e transmissão pelo YouTube. A programação de artistas ainda está em negociação, mas a primeira atração já confirmada é o grupo Ministério Público, no dia 10 de outubro. O calendário terá como referência o primeiro sábado de cada mês, com alterações pontuais.

Na outra ponta está a memória. A segunda temporada do podcast Papo Sonoro, o registro audiovisual das atividades e a digitalização de quase 30 anos de acervo integram o programa e devem contribuir para uma exposição comemorativa dos 30 anos do espaço, prevista para 2028.

“Essa ideia, ela já vem sendo desenvolvida desde o início, desde quando eu decidi ser artista e eu precisava fazer alguma coisa acontecer, porque era no Rio Vermelho que as coisas aconteciam. Um jovem preto da periferia querendo fazer rock na Bahia, nos anos 1990, não era fácil não”, lembra o artista.

O programa ainda estabelece cotas afirmativas para pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência e pessoas trans, além de recursos de acessibilidade arquitetônica e comunicacional.

Amanhã, o Encontro Musical reúne comunidade, artistas e profissionais da cena para apresentar esse novo capítulo de uma história que começou em um bar de família e se tornou ponto de encontro para diferentes gerações da música independente de Salvador.

Encontro Musical - Lançamento da programação 2026/27 do Espaço Dona Neuza

Quando: sábado, 19

sábado, 19 Horário: 16h

16h Onde: Espaço Cultural Dona Neuza e Estúdio Caverna do Som (Rua Jayme Sapolnik, 766 - Boca do Rio

Espaço Cultural Dona Neuza e Estúdio Caverna do Som (Rua Jayme Sapolnik, 766 - Boca do Rio Entrada gratuita

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.