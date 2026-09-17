Márcio Victor chora ao descobrir indicação ao Grammy Latino: "Eu sabia"

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Márcio Victor se emocionou ao descobrir que a banda Psirico foi indicada ao Grammy Latino 2026. O vocalista do grupo recebeu a notícia enquanto voltava dos Estados Unidos para Salvador, nesta quarta-feira, 16.

Ele comemorou ao telefone com a mãe e um amigo que estava na aeronave. “Mainha, mainha. Cadê a senhora, mainha?”, diz Márcio Victor. “O Grammy! A gente foi indicado, Dudu!”, celebrou. “Eu sabia, véi, que a gente ia chegar um dia”, completou.

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Um passageiro que estava sentado ao lado do artista chegou a perguntar: “Acabou de ser indicado ao Grammy?”, pergunta. Depois, ele parabeniza Márcio Victor.

Cantor recebeu a notícia enquanto voltava dos Estados Unidos para Salvador - Foto: Bruno Ricci | Divulgação

Indicações

Psirico foi indicada na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa pelo trabalho ‘Molho Lambão’. O grupo disputa o prêmio com Carminho, João Gomes, Mestrinho e Jota.pê, Juliana Linhares e Zaynara.

A Academia Latina da Gravação anunciou as indicações na quarta-feira. A cerimônia da 27ª edição do Grammy Latino está marcada para 12 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Outros artistas baianos também aparecem entre os indicados ao Grammy Latino 2026. A cantora Luedji Luna concorre na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com ‘Antes Que A Terra Acabe’.

A Simone Mendes foi indicada a Melhor Álbum de Música Sertaneja com ‘Cantando Sua História 2 (Ao Vivo)’.

Já o cantor e compositor baiano Carlinhos Brown está entre os artistas ligados às indicações deste ano, apesar de não ter sido oficialmente indicado. Ele é um dos compositores de ‘Sua Onda’, de Marisa Monte, indicada na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa.