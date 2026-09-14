Rapper é retirado da turnê de Ed Sheeran após apoio à Palestina

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O cantor Macklemore foi retirado da Loop Tour, de Ed Sheeran, após manifestar apoio à Palestina durante os dois shows de abertura realizados em Nova York, nos dias 4 e 5 de setembro. O rapper estava escalado para participar de oito dos dez shows restantes da turnê nos Estados Unidos.

Na primeira apresentação, Macklemore gritou “Palestina Livre” no palco e declarou solidariedade ao povo de Gaza. Na noite seguinte, voltou a abordar o conflito e afirmou que críticas a Israel, ao apartheid e ao que classificou como genocídio não deveriam ser interpretadas como críticas ao povo judeu.

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As declarações repercutiram nas redes sociais e entre os responsáveis pelas casas que receberiam as próximas apresentações. A Messina Touring Group, empresa que promove a etapa americana da turnê, informou que foi comunicada pelos locais de que Macklemore não poderia participar dos shows.

“Fomos notificados, pelas casas de shows das próximas datas da turnê americana, que elas não permitirão a realização de shows com Macklemore na programação, o que resultaria no cancelamento da turnê e impactaria centenas de milhares de fãs”, afirmou a empresa em comunicado enviado à Rolling Stone.

Macklemore fala sobre saída da turnê

Nesta segunda-feira, 14, Macklemore confirmou que não participará das próximas apresentações e relatou ter passado por “conversas difíceis” antes da decisão.

O rapper também falou sobre sua relação com Ed Sheeran. Os dois são amigos há 13 anos, mas Macklemore afirmou que a postura “tipicamente apolítica” do cantor foi um fator importante para sua saída.

“Tomar um lado pode custar caro. Dinheiro, contratos com marcas, patrocínios, festivais, shows particulares, relacionamentos e acesso. Eu perdi todas essas coisas”, escreveu.

Macklemore também afirmou que, em sua avaliação, não existe uma posição neutra diante da relação entre opressor e oprimido. “Quando um dos lados tem as bombas e um apoio financeiro e militar ilimitado dos Estados Unidos, recusar-se a tomar um lado não significa permanecer no meio”, publicou.

Apesar do episódio, o rapper afirmou que mantém respeito e amizade por Sheeran. “Nada do que estou escrevendo aqui é por rancor ou porque quero manchar o caráter dele”, escreveu.

Segundo Macklemore, a amizade entre os dois não muda sua responsabilidade de falar sobre o que aconteceu.

Fãs criticam Ed Sheeran

A saída do rapper provocou reações entre fãs nas redes sociais. No X, usuários criticaram a decisão e direcionaram parte das manifestações contra Ed Sheeran. “Miley Cyrus sempre teve razão, Ed Sheeran é um IDIOTA”, escreveu um internauta.

Outra usuária afirmou que, caso tivesse ingresso para uma das apresentações restantes, não iria ao show e preferiria rasgar o bilhete a participar da apresentação. “Não valeria a pena compactuar com essa besteira”, escreveu.

Outra internauta também criticou o cantor: “Ed Sheeran é repugnante, estou muito decepcionada. É uma pena, você costumava cantar bem”.

Ed Sheeran fará shows no Brasil

A Loop Tour está confirmada no Brasil. Ed Sheeran fará dois shows no Nubank Parque, em São Paulo, nos dias 5 e 6 de dezembro.

As apresentações brasileiras terão Finneas, irmão e parceiro musical de Billie Eilish, como atração de abertura.