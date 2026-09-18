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E.C.VITÓRIA

Com show em Salvador, astro da música brasileira visita o Barradão

Artista conheceu as instalações do Vitória um dia antes de fazer apresentação na Concha Acústica

Gustavo Nascimento
Por
Barradão, estádio do Vitória
Barradão, estádio do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória recebeu nesta sexta-feira, 18, a visita de um astro da música brasileira. Com um show previsto para acontecer neste sábado em Salvador, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), o cantor e compositor Fagner aproveitou a estadia na capital baiana para conhecer as instalações do Leão da Barra.

O cantor de 76 anos foi recepcionado pelo presidente Fábio Mota e o vice Djalma Abreu.

Conterrâneo de Fagner, o diretor executivo de futebol, Sérgio Papellin, se encarregou de apresentar o artista cearense aos dirigentes.

Cantando Clássicos

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Neste sábado, 19, A Concha Acústica do TCA será palco do show “Cantando Clássicos”, que começa às 19h, com abertura dos portões às 17h.

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Com mais de 50 anos de carreira, Fagner traz para Salvador um repertório formado por músicas que marcaram sua trajetória e atravessaram gerações. Entre os sucessos previstos estão “Espumas ao Vento”, “Canteiros”, “Deslizes”, “Borbulhas de Amor” e “Retrovisor”.

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esporte clube vitória Fagner Salvador show

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