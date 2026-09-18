Com show em Salvador, astro da música brasileira visita o Barradão

Siga o A TARDE no Google

O Esporte Clube Vitória recebeu nesta sexta-feira, 18, a visita de um astro da música brasileira. Com um show previsto para acontecer neste sábado em Salvador, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), o cantor e compositor Fagner aproveitou a estadia na capital baiana para conhecer as instalações do Leão da Barra.



O cantor de 76 anos foi recepcionado pelo presidente Fábio Mota e o vice Djalma Abreu.



Conterrâneo de Fagner, o diretor executivo de futebol, Sérgio Papellin, se encarregou de apresentar o artista cearense aos dirigentes.

Cantando Clássicos

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Neste sábado, 19, A Concha Acústica do TCA será palco do show “Cantando Clássicos”, que começa às 19h, com abertura dos portões às 17h.

Com mais de 50 anos de carreira, Fagner traz para Salvador um repertório formado por músicas que marcaram sua trajetória e atravessaram gerações. Entre os sucessos previstos estão “Espumas ao Vento”, “Canteiros”, “Deslizes”, “Borbulhas de Amor” e “Retrovisor”.