E.C.VITÓRIA
Novo zagueiro do Vitória exalta companheiros: "Craques que via na TV"
Darlan Dutra foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira, 18
Apresentado oficialmente nesta sexta-feira, 18, o zagueiro Darlan Dutra deu suas primeiras palavras como jogador do Esporte Clube Vitória. Ele exaltou os companheiros do setor defensivo, especialmente Cacá e Luan Cândido.
Em entrevista coletiva concedida na sala de imprensa do Barradão, Darlan falou sobre a sensação em poder atuar ao lado de “craques que só via pela televisão”.
“É uma honra jogar ao lado de craques que eu só via pela televisão, como Cacá e Luan [Cândido]. Sempre gostei do estilo do Luan, ele era lateral-esquerdo e é fazedor de gols”, elogiou.
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O jogador de 23 anos afirmou que, apesar da forte concorrência na zaga rubro-negra, promete trabalhar duro para quando chegar a oportunidade de jogar.
“Agora é continuar trabalhando para estar preparado a qualquer momento que o professor Jair [Ventura] me escolher”, projetou o defensor.
Interesse surpreendente do Vitória e “sonho realizado”
Nascido em uma família de jogadores, Darlan Dutra revelou que recebeu com surpresa a notícia sobre o interesse do Leão em contratá-lo. Destaque pelo Gama na Série D do Brasileirão, ele trata essa oportunidade como um “sonho”.
“Pra mim foi uma surpresa, não sabia disso também. Meu empresário falou sobre o interesse do Vitória e pra mim foi um sonho realizado”, comemorou.
O jogador do Vitória ainda revelou que, quando estava de saída do seu ex-clube, foi orientado para não sentir a pressão de mudar para uma competição de “nível mais elevado”.
“Sei da diferença da Série D para a Série A, um nível mais elevado”, finalizou.