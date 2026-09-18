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E.C.VITÓRIA

Novo zagueiro do Vitória exalta companheiros: "Craques que via na TV"

Darlan Dutra foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira, 18

João Grassi
Por
Darlan Dutra durante entrevista coletiva
Darlan Dutra durante entrevista coletiva - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Apresentado oficialmente nesta sexta-feira, 18, o zagueiro Darlan Dutra deu suas primeiras palavras como jogador do Esporte Clube Vitória. Ele exaltou os companheiros do setor defensivo, especialmente Cacá e Luan Cândido.

Em entrevista coletiva concedida na sala de imprensa do Barradão, Darlan falou sobre a sensação em poder atuar ao lado de “craques que só via pela televisão”.

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“É uma honra jogar ao lado de craques que eu só via pela televisão, como Cacá e Luan [Cândido]. Sempre gostei do estilo do Luan, ele era lateral-esquerdo e é fazedor de gols”, elogiou.

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O jogador de 23 anos afirmou que, apesar da forte concorrência na zaga rubro-negra, promete trabalhar duro para quando chegar a oportunidade de jogar.

“Agora é continuar trabalhando para estar preparado a qualquer momento que o professor Jair [Ventura] me escolher”, projetou o defensor.

Interesse surpreendente do Vitória e “sonho realizado”

Nascido em uma família de jogadores, Darlan Dutra revelou que recebeu com surpresa a notícia sobre o interesse do Leão em contratá-lo. Destaque pelo Gama na Série D do Brasileirão, ele trata essa oportunidade como um “sonho”.

“Pra mim foi uma surpresa, não sabia disso também. Meu empresário falou sobre o interesse do Vitória e pra mim foi um sonho realizado”, comemorou.

Darlan Dutra e o executivo de futebol Sérgio Papellin
Darlan Dutra e o executivo de futebol Sérgio Papellin - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O jogador do Vitória ainda revelou que, quando estava de saída do seu ex-clube, foi orientado para não sentir a pressão de mudar para uma competição de “nível mais elevado”.

“Sei da diferença da Série D para a Série A, um nível mais elevado”, finalizou.

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