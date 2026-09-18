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SÉRIE A

Vitória x Cruzeiro: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

Equipes se enfrentam às 16h do próximo domingo, 20, pelo Brasileirão

João Grassi
Por
| Atualizada em
Vitória x Cruzeiro no Barradão
Vitória x Cruzeiro no Barradão - Foto: Celo Gil

Após empatar com o Mirassol fora de casa, o Esporte Clube Vitória busca voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, 20, às 16h, o Rubro-Negro recebe o Cruzeiro no Barradão, em Salvador, em duelo válido pela 28ª rodada.

Como chega o Vitória?

Com 33 pontos somados e cinco de vantagem para a zona de rebaixamento, o time de Jair Ventura é o 13º colocado, apenas dois pontos atrás da zona de classificados à Copa Sul-Americana 2027.

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Como chega o Cruzeiro?

Com quatro derrotas seguidas como visitante, o Cruzeiro mira somar três pontos para chegar no G-5. O time de Artur Jorge é o 6º colocado, três pontos atrás da zona de classificados à Libertadores 2027.

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Onde assistir Vitória x Cruzeiro

  • GE TV (YouTube), Globo (TV Aberta) e Premiere (Pay-per-view)

Desfalques de Vitória x Cruzeiro

Desfalques do Vitória

  • Baralhas (dúvida por lesão);
  • Camutanga (lesionado);
  • Dudu (lesionado);
  • Edu (lesionado);
  • Nathan Mendes (lesionado);
  • Ramon (lesionado);
  • Walace (lesionado).

Desfalques do Cruzeiro

  • Lucas Romero (dúvida por lesão);
  • Bruno Rodrigues (lesionado);
  • Gabriel Pec (lesionado);
  • Sinisterra (lesionado).

Prováveis escalações de Vitória x Cruzeiro

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Brítez, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Martínez e Matheuzinho; Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Gabriel Rojas; Zé Lucas, Gerson, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.

Palpites de Vitória x Cruzeiro

  • João Grassi: Vitória 1x0 Cruzeiro
  • Daniel Genonadio: Vitória 1x1 Cruzeiro
  • Marina Branco: Vitória 1x1 Cruzeiro
  • Téo Mazzoni: Vitória 1x2 Cruzeiro

Arbitragem de Vitória x Cruzeiro

  • Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
  • Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)
  • Assistente 2: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)
  • VAR: Daiane Muniz (SP)
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