Vitória x Cruzeiro: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Após empatar com o Mirassol fora de casa, o Esporte Clube Vitória busca voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, 20, às 16h, o Rubro-Negro recebe o Cruzeiro no Barradão, em Salvador, em duelo válido pela 28ª rodada.

Como chega o Vitória?

Com 33 pontos somados e cinco de vantagem para a zona de rebaixamento, o time de Jair Ventura é o 13º colocado, apenas dois pontos atrás da zona de classificados à Copa Sul-Americana 2027.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como chega o Cruzeiro?

Com quatro derrotas seguidas como visitante, o Cruzeiro mira somar três pontos para chegar no G-5. O time de Artur Jorge é o 6º colocado, três pontos atrás da zona de classificados à Libertadores 2027.

Onde assistir Vitória x Cruzeiro

GE TV (YouTube), Globo (TV Aberta) e Premiere (Pay-per-view)

Desfalques de Vitória x Cruzeiro

Desfalques do Vitória

Baralhas (dúvida por lesão);

Camutanga (lesionado);

Dudu (lesionado);

Edu (lesionado);

Nathan Mendes (lesionado);

Ramon (lesionado);

Walace (lesionado).

Desfalques do Cruzeiro

Lucas Romero (dúvida por lesão);

Bruno Rodrigues (lesionado);

Gabriel Pec (lesionado);

Sinisterra (lesionado).

Prováveis escalações de Vitória x Cruzeiro

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Brítez, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Martínez e Matheuzinho; Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Gabriel Rojas; Zé Lucas, Gerson, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.

Palpites de Vitória x Cruzeiro

João Grassi : Vitória 1x0 Cruzeiro

: Vitória 1x0 Cruzeiro Daniel Genonadio : Vitória 1x1 Cruzeiro

: Vitória 1x1 Cruzeiro Marina Branco : Vitória 1x1 Cruzeiro

: Vitória 1x1 Cruzeiro Téo Mazzoni : Vitória 1x2 Cruzeiro

Arbitragem de Vitória x Cruzeiro