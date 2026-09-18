SÉRIE A
Vitória x Cruzeiro: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem
Equipes se enfrentam às 16h do próximo domingo, 20, pelo Brasileirão
Após empatar com o Mirassol fora de casa, o Esporte Clube Vitória busca voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, 20, às 16h, o Rubro-Negro recebe o Cruzeiro no Barradão, em Salvador, em duelo válido pela 28ª rodada.
Como chega o Vitória?
Com 33 pontos somados e cinco de vantagem para a zona de rebaixamento, o time de Jair Ventura é o 13º colocado, apenas dois pontos atrás da zona de classificados à Copa Sul-Americana 2027.
Como chega o Cruzeiro?
Com quatro derrotas seguidas como visitante, o Cruzeiro mira somar três pontos para chegar no G-5. O time de Artur Jorge é o 6º colocado, três pontos atrás da zona de classificados à Libertadores 2027.
Leia Também:
Onde assistir Vitória x Cruzeiro
- GE TV (YouTube), Globo (TV Aberta) e Premiere (Pay-per-view)
Desfalques de Vitória x Cruzeiro
Desfalques do Vitória
- Baralhas (dúvida por lesão);
- Camutanga (lesionado);
- Dudu (lesionado);
- Edu (lesionado);
- Nathan Mendes (lesionado);
- Ramon (lesionado);
- Walace (lesionado).
Desfalques do Cruzeiro
- Lucas Romero (dúvida por lesão);
- Bruno Rodrigues (lesionado);
- Gabriel Pec (lesionado);
- Sinisterra (lesionado).
Prováveis escalações de Vitória x Cruzeiro
Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Brítez, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Martínez e Matheuzinho; Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.
Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Gabriel Rojas; Zé Lucas, Gerson, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.
Palpites de Vitória x Cruzeiro
- João Grassi: Vitória 1x0 Cruzeiro
- Daniel Genonadio: Vitória 1x1 Cruzeiro
- Marina Branco: Vitória 1x1 Cruzeiro
- Téo Mazzoni: Vitória 1x2 Cruzeiro
Arbitragem de Vitória x Cruzeiro
- Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
- Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)
- Assistente 2: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)
- VAR: Daiane Muniz (SP)