E.C.VITÓRIA
Vitória cede empate contra Mirassol e segue sem vencer fora de casa
Time rubro-negro abriu 2 a 0, mas deixou resultado escapar na segunda etapa
O jejum do Esporte Clube Vitória fora de casa está mantido, e com requintes de crueldade. Isso porque o Leão da Barra abriu 2 a 0 contra o Mirassol, no Maião, mas cedeu o empate na segunda etapa. Dessa forma, o time comandado por Jair Ventura segue sem vencer um adversário da Série A longe do Barradão desde novembro de 2025.
Na ocasião, o Vitória visitou o Sport em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão e conseguiu vencer por 3 a 1, com gols de Aitor Cantalapiedra, Renato Kayzer e Luân Candido – que estava no time pernambucano e marcou um gol contra.
Depois disso, o Vitória disputou mais uma rodada fora de casa em 2025 e outras 14 neste ano, contando com o jogo deste domingo, saindo sem nenhum resultado positivo em todas essas oportunidades. Além disso, o Leão encarou o Esporte Clube Bahia na Arena Fonte Nova na final do Campeonato Baiano e visitou Flamengo, Athletico Paranaense e Vasco nos jogos de ida da Copa do Brasil, sendo derrotado em todos esses jogos.
Ao todo, são 19 jogos consecutivos e 294 dias sem vencer adversários de Série A fora de casa.
Mirassol x Vitória
O Vitória abriu o placar com menos de três minutos de jogo em uma falha gritante de Alex Muralha, goleiro do Mirassol.
O lance surgiu em um lançamento de Lucas Arcanjo para Renê no campo de ataque. Muralha saiu da área para cortar a jogada, mas perdeu o tempo de bola e errou o cabeceio, de modo que a bola ficou oferecida para Renê, que finalizou para o gol aberto e fez o primeiro gol do jogo.
O Leão seguiu melhor na partida após o gol e continuou criando chances no ataque. Dessa forma, o time de Jair Ventura conseguiu chegar ao segundo gol em um mais lançamento para Renê atacar as costas da defesa do Mirassol. Dessa vez, foi Erick quem encontrou o centroavante, que teve frieza para encobrir Alex Muralha e ampliar a vantagem.
Após o 2 a 0, o jogo se tranquilizou para o Vitória, que conseguiu se defender bem e controlar o resultado até o fim da primeira etapa.
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No segundo tempo, o jogo seguiu controlado para o Leão, que chegou a marcar o gol do 3 a 0 em uma jogada de bola parada aos 15 minutos, com Zé Vitor, mas o gol foi anulado por posição irregular de Luan Cândido.
O Mirassol reagiu aos 22 minutos com um cruzamento de Reinaldo para Bruno Santos, que dominou e bateu forte no gol para diminuir a vantagem do Vitória.
A partir daí, o Mirassol passou a controlar as ações ofensivas e chegou a colocar a bola na trave mais de uma vez. A insistência do time paulista culminou no gol de empate aos 45 minutos, com Edson Carioca acertando um chute cruzado sem chance para Lucas Arcanjo.
A pressão da equipe da casa seguiu nos minutos finais, mas o empate permaneceu no placar.
FICHA TÉCNICA
Vitória 2x2 Mirassol
Campeonato Brasileiro - 27ª rodada
- Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
- Data: 13/09/2026 (domingo)
- Horário: 16h
Arbitragem
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
- Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ)
- Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC)
- VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Cartões amarelos: Brítez, Caíque e Marinho (Vitória) / Alesson, Wallisson e William Machado, Edson Carioca e Fernandinho (Mirassol).
Gols: Renê aos 2 e aos 12 minutos do primeiro tempo (Vitória); Bruno Santos aos 22 minutos do segundo tempo e Edson Carioca aos 45 minutos do segundo tempo (Mirassol).
Escalações
Mirassol: Muralha; Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, Willian Machado e Reinaldo; Wallisson, Chico e Eduardo; Alesson, Gustavo Mosquito e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.
Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Brítez, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Zé Vitor; Erick, Tarzia e Renê. Técnico: Jair Ventura.