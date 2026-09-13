Morre ex-presidente da CBF seis meses após remoção de tumor

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Faleceu neste domingo, 13, o ex-presidente da CBF Coronel Antônio Carlos Nunes, aos 87 anos. Segundo informações, ele estava internado há mais de seis meses devido a complicações de uma cirurgia para a remoção de um tumor e veio a óbito no hospital.

Coronel Nunes esteve à frente da entidade máxima do futebol brasileiro de forma interina entre 2017 e 2019, assumindo o cargo após a saída de Marco Polo Del Nero, afastado por denúncias relacionadas ao FIFAGate e posteriormente banido pela FIFA por corrupção.

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A CBF lamentou a passagem de Nunes por meio de um comunicado publicado: “Com uma história pautada pelo fortalecimento do futebol no seu Estado, Pará, e no Brasil. Neste momento de profunda dor e tristeza, manifestamos nossos sentimentos aos seus familiares e amigos”.

O velório será ainda neste domingo, em uma capela particular, em Belém, próxima à sede da Federação Paraense de Futebol. O corpo será sepultado nesta segunda-feira, 14, no cemitério de Ananindeua.

Carreira no Pará

Coronel Nunes foi presidente da Federação Paraense de Futebol por quase 20 anos, de 1998 a 2016, antes de assumir a CBF.

O Paysandu também lamentou o falecimento, com uma nota de pesar. Ele integrou a diretoria do clube, antes de passar pela FPF, e esteve presente no primeiro título nacional do time alviceleste, da Série B em 1991.