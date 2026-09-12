Bahia vence Náutico e avança para a final da Copa do Nordeste Sub-20

Após um empate por 0 a 0 no tempo regulamentar, o time Sub-20 do Esporte Clube Bahia venceu o Náutico por 4 a 3 na disputa de pênaltis e avançou para a decisão da Copa do Nordeste da categoria. A partida foi disputada na tarde deste sábado, 12, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.



O resultado coloca os Pivetes de Aço na final do torneio pelo segundo ano consecutivo. Em 2025, o Bahia encarou o Ceará e perdeu por 3 a 2 no placar agregado, com o jogo de volta sendo decidido na Arena Fonte Nova.

Neste ano, o adversário volta a ser um time da capital cearense: o Fortaleza. O time Sub-20 do Leão do Pici derrotou o Estrela de Março, time de Salvador, por 3 a 1 e avançou à final do torneio. O confronto aconteceu na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

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Decisão

A grande final da Copa do Nordeste Sub-20 será decidida em dois jogos. Data, local e horário serão divulgados em breve pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



O Bahia vai em busca do seu segundo título da competição. A única conquista do Tricolor Baiano na Copa do Nordeste Sub-20 aconteceu em 2001. O Fortaleza, por sua vez, tenta vencer pela terceira vez, depois de conquistar o título em 2005 e 2018.

O Esporte Clube Vitória, que não participou do torneio neste ano, é o maior campeão, com seis títulos.

Confira o ranking de todos os campeões: