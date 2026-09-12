Ancelotti aponta para renovação e encerra ciclo de Neymar na Seleção

O técnico Carlo Ancelotti afirmou que a Seleção Brasileira deve dar prioridade aos jogadores mais jovens no próximo ciclo. Na entrevista, concedida à CNN, o italiano destacou que a equipe passa por um processo de renovação e citou atletas nascidos entre 2004 e 2008 como nomes que podem fazer parte do futuro da equipe.

A declaração ocorre após a convocação realizada na última semana, que apresentou diversas novidades na lista de jogadores chamados por Ancelotti. A maioria dos novos nomes têm idade inferior à dos atletas que fizeram parte da base da Seleção nos últimos anos.

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Segundo o treinador, a renovação deve ser conduzida de forma gradual. Ancelotti afirmou que o período de amistosos após a Copa do Mundo será importante para observar jogadores que podem ganhar espaço na equipe principal.

“Temos que pensar em mirar os jovens que podem estar no futuro, os jovens de 2004, 2005, 2006”, afirmou o técnico. Ele também mencionou jogadores nascidos em 2008 que, apesar de ainda não terem espaço regular no futebol profissional, apresentam potencial para chegar à Seleção.

Utilização de jogadores mais velhos

Ancelotti, no entanto, ressaltou que a experiência não deve ser completamente descartada. Para o italiano, jogadores mais velhos ainda podem apresentar bom desempenho, inclusive aos 36 ou 37 anos. A avaliação, segundo ele, deve considerar o momento e a idade de cada atleta.

A posição do treinador também representa uma resposta ao ex-capitão da Seleção Thiago Silva, que havia defendido a presença de jogadores experientes no grupo. Ancelotti já havia comentado o assunto após a convocação e voltou a defender a necessidade de priorizar a nova geração.

Além disso, o treinador confirmou o encerramento do ciclo de Neymar com a Seleção. O camisa 10 do Santos fez sua última participação com a Amarelinha na eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026, na derrota por 2 a 1 para a Noruega. Foi dele o único gol brasileiro no jogo.