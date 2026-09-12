Chapecoense fará jogo para lembrar acidente antes de enfrentar Vitória

A Chapecoense fará um jogo em homenagem aos 10 anos do acidente de avião que deixou 71 mortos e chocou o mundo em 2016. A partida será contra o Atlético Nacional, time que a equipe catarinense viajava para enfrentar na final da Copa Sul-Americana naquele ano.

A partida de tributo será realizada no dia 26 de setembro no estádio Atanásio Girardot, em Medellín, onde seria disputado o jogo de ida da decisão, já que a final da competição ainda funcionava com dois duelos à época.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ou seja, a equipe teria a chance de buscar o título em Chapecó. Devido à tragédia, o Atlético Nacional abriu mão da taça e a Chapecoense foi campeã da Copa Sul-Americana.

Vitória x Chapecoense

A partida entre a Chapecoense e o Atlético Nacional de Medellín será realizada durante a Data Fifa, o que deve impactar no descanso e nos treinamentos da equipe antes de enfrentar o Esporte Clube Vitória no Campeonato Brasileiro.

O Leão da Barra recebe a Chape no Barradão no dia 7 de outubro, uma quarta-feira, às 20h, em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão. Esse será o primeiro jogo para ambas as equipes após a pausa para a Data Fifa.

Relembre a tragédia

Em 29 de novembro de 2016, a equipe da Chapecoense viajava a Medellín para disputar a final da Copa Sul-Americana. Era a primeira vez que o clube catarinense ia a uma decisão continental. O avião que levava o time caiu em Cerro Gordo, uma região montanhosa da Colômbia, após ficar sem combustível.

Além da equipe da Chape e tripulação, profissionais da imprensa também estavam no avião fretado. Apenas seis pessoas sobreviveram, enquanto outros 71 morreram. Entre os resgatados com vida, estavam os jogadores Jackson Follmann, Alan Ruschel e Neto, além de dois tripulantes e um jornalista.

A Chapecoense fazia uma campanha histórica na competição internacional após subir da Série D à A em quatro anos consecutivos.