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Chapecoense fará jogo para lembrar acidente antes de enfrentar Vitória

Time catarinense vai realizar um jogo festivo em homenagem às 71 vítimas de tragédia em 2016

Gustavo Nascimento
Por
Alan Ruschel e Jackson Follmann, sobreviventes na tragédia em Medellín, durante o amistoso meses após o acidente
Alan Ruschel e Jackson Follmann, sobreviventes na tragédia em Medellín, durante o amistoso meses após o acidente - Foto: Nelson Almeida | AFP

A Chapecoense fará um jogo em homenagem aos 10 anos do acidente de avião que deixou 71 mortos e chocou o mundo em 2016. A partida será contra o Atlético Nacional, time que a equipe catarinense viajava para enfrentar na final da Copa Sul-Americana naquele ano.

A partida de tributo será realizada no dia 26 de setembro no estádio Atanásio Girardot, em Medellín, onde seria disputado o jogo de ida da decisão, já que a final da competição ainda funcionava com dois duelos à época.

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Ou seja, a equipe teria a chance de buscar o título em Chapecó. Devido à tragédia, o Atlético Nacional abriu mão da taça e a Chapecoense foi campeã da Copa Sul-Americana.

Vitória x Chapecoense

A partida entre a Chapecoense e o Atlético Nacional de Medellín será realizada durante a Data Fifa, o que deve impactar no descanso e nos treinamentos da equipe antes de enfrentar o Esporte Clube Vitória no Campeonato Brasileiro.

O Leão da Barra recebe a Chape no Barradão no dia 7 de outubro, uma quarta-feira, às 20h, em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão. Esse será o primeiro jogo para ambas as equipes após a pausa para a Data Fifa.

Relembre a tragédia

Em 29 de novembro de 2016, a equipe da Chapecoense viajava a Medellín para disputar a final da Copa Sul-Americana. Era a primeira vez que o clube catarinense ia a uma decisão continental. O avião que levava o time caiu em Cerro Gordo, uma região montanhosa da Colômbia, após ficar sem combustível.

Além da equipe da Chape e tripulação, profissionais da imprensa também estavam no avião fretado. Apenas seis pessoas sobreviveram, enquanto outros 71 morreram. Entre os resgatados com vida, estavam os jogadores Jackson Follmann, Alan Ruschel e Neto, além de dois tripulantes e um jornalista.

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A Chapecoense fazia uma campanha histórica na competição internacional após subir da Série D à A em quatro anos consecutivos.

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