Clube gaúcho recebe investimento de R$ 20 milhões para pagar dívidas

Com quase R$ 15 milhões em dívidas com os jogadores do próprio elenco, segundo informação do jornalista Lucas Collar, o Internacional recebeu uma doação de R$ 20 milhões do empresário e conselheiro Delcir Sonda. O recebimento do valor foi confirmado pelo próprio clube nas redes sociais, que agradeceu ao investidor em nota oficial.



“O Internacional agradece imensamente o gesto de Sonda, assim como a participação de Melo, que representa uma demonstração de generosidade, compromisso e amor pelo Clube, colocando os interesses da instituição acima de tudo”, disse o clube gaúcho.



Pouco antes, na noite desta sexta-feira, 11, o também conselheiro e pré-candidato à presidência do clube Roberto Melo trouxe a informação por meio de publicação em uma rede social ao lado de Delcir Sonda. Na publicação, Melo disse que já havia feito contato com o presidente Alessandro Barcellos para que a doação fosse formalizada.

O montante é suficiente para quitação de valores em aberto do Inter com os jogadores. O valor excedente será utilizado em outros adiantamentos com o grupo e funcionários, de acordo com o jornalista Lucas Collar.

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Internacional em crise

Apesar de manter o pagamento de salários em dia, o Internacional não conseguiu cumprir com suas obrigações em relação ao pagamento dos direitos de imagem dos atletas, acumulando uma dívida de aproximadamente R$ 14 milhões, conforme a informação trazida por Lucas Collar.



Em meio a isso, o time vive um momento de crise dentro de campo, que ficou escancarado antes do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Grêmio, quando os jogadores decidiram não se concentrar para o jogo em forma de protesto.



A partida de ida, na casa do Internacional, terminou empatada em 0 a 0, mas o jogo de volta acabou com uma derrota por 3 a 0 para o maior rival, que sacramentou a eliminação dos Colorados no torneio.

Além disso, o Internacional vive o drama de estar na zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro, sendo o 18º colocado com apenas 25 pontos.