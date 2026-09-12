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'FORMAÇÃO E VISIBILIDADE'

Salvador recebe jogos da Taça das Favelas 2026 neste fim de semana

Torneio reúne 32 times e cerca de 800 participantes entre atletas e comissões técnicas

Gustavo Nascimento
Por
Atletas na Taça das Favelas Bahia
Atletas na Taça das Favelas Bahia - Foto: Divulgação

Salvador vai receber jogos classificatórios da Taça das Favelas Bahia 2026 neste final de semana, 12 e 13 de setembro. As partidas da categoria masculina acontecem no Wet'n Wild, na Avenida Paralela, enquanto os jogos da categoria feminina serão realizados no Campo da Parmak, no Bairro da Paz.

A grande final estadual está marcada para 31 de outubro, no Estádio do Ypiranga, em Vila Canária. Ao todo, o campeonato reúne 32 seleções, 16 masculinas e 16 femininas, e cerca de 800 participantes entre atletas e integrantes das comissões técnicas.

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A programação foi anunciada na última terça-feira, 8, no Congresso Técnico da competição, no Sebrae Bahia, Civil Tower, na capital baiana. O encontro reuniu atletas, técnicos e representantes da Central Única das Favelas (CUFA) Bahia e do Sebrae para alinhar as próximas etapas da competição.

Para Márcio Lima, presidente da CUFA Bahia e organizador da competição, o momento representa a valorização dos atletas das comunidades: “Estamos colocando esses atletas em um ambiente de formação e visibilidade, fortalecendo principalmente o futebol feminino e mostrando que o esporte também é uma ferramenta de transformação socioeconômica”.

Formação gratuita

O Congresso também marcou uma etapa do Empreende Taça das Favelas Bahia, iniciativa realizada em parceria com o Sebrae, que oferece uma trilha formativa gratuita para atletas e técnicos, com conteúdos sobre liderança, comunicação, empreendedorismo e projeto de vida.

“A parceria do Sebrae com a CUFA busca preparar esses jovens não apenas para o esporte, mas também para o futuro, desenvolvendo competências como disciplina, liderança, trabalho em equipe e superação de desafios”, destaca Janaína Neves, gerente de Educação Empreendedora do Sebrae Bahia.

Além da competição, a edição 2026 contará com uma campanha de conscientização pelo fim do feminicídio e pelo combate à violência contra as mulheres, reforçando o compromisso social da Taça das Favelas Bahia.

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Tags

Bairro da Paz Futebol Salvador Taça das Favelas wet'n wild

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