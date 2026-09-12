Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > FUTEBOL

'FOI POR POUCO'

Richarlison fala sobre fracasso em negociação com gigante da Série A

Insatisfeito no Tottenham, jogador pediu para ser negociado nesta janela de transferências

Gustavo Nascimento
Por
Richarlison está insatisfeito no Tottenham
Richarlison está insatisfeito no Tottenham - Foto: NEWS IMAGES | NURPHOTO | NURPHOTO VIA AFP

Camisa 9 do Brasil na Copa do Mundo de 2022, o atacante Richarlison falou na noite desta sexta-feira, 11, sobre o fracasso nas suas negociações com o Vasco da Gama. Atualmente no Tottenham, o jogador de 29 anos agradeceu ao carinho dos torcedores vascaínos e lamentou por não ter acertado a sua ida ao Cruzmaltino.

“Tivemos muito perto de eu estar assinando com o Vasco, meu time do coração, time de toda a minha família. Foi por pouco. Eu tinha deixado bem claro para o Felipe e Pedrinho, desde a nossa conversa, que eu queria defender o Vasco até dezembro”, disse Richarlison em publicação nas redes sociais.

“Vamos deixar para uma próxima, creio que em breve estaremos em São Januário, estarei na barreira. Vocês sabem o carinho que eu tenho por vocês e um dia eu vou realizar esse sonho, que é meu, do meu avô, da minha família. Tô falando de coração para vocês, queria muito estar no Vasco. Muito obrigado a vocês e em breve estaremos vestindo a camisa do Vasco”, acrescentou o jogador.

Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por Richarlison (@richarlison)

O atacante havia pedido para deixar o Tottenham, informação revelada pelo treinador da equipe, Roberto de Zerbi.

Diante da situação, o atacante não foi inscrito pelos Spurs para a disputa do Campeonato Inglês. Caso não encontrasse outro clube, Richarlison não poderia atuar pela equipe inglesa até a reabertura das inscrições, em janeiro.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Negociação frustrada

Inicialmente, o Vasco tentou um empréstimo até dezembro, mas o time de Londres já havia excedido o limite permitido.

Leia Também:

'GENEROSIDADE'

Clube gaúcho recebe investimento de R$ 20 milhões para pagar dívidas
Clube gaúcho recebe investimento de R$ 20 milhões para pagar dívidas imagem

'FORMAÇÃO E VISIBILIDADE'

Salvador recebe jogos da Taça das Favelas 2026 neste fim de semana
Salvador recebe jogos da Taça das Favelas 2026 neste fim de semana imagem

FUTEBOL

Vorcaro é dono de bet que fechou contrato de R$ 470 milhões com Flamengo
Vorcaro é dono de bet que fechou contrato de R$ 470 milhões com Flamengo imagem

A partir disso, a tentativa foi pela compra, mas a negociação não aconteceu porque Richarlison não aceitou fechar um contrato longo com o clube carioca, que ofereceu um vínculo de três anos e meio ao jogador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

richarlison tottenham vasco vasco da gama

Relacionadas

Mais lidas