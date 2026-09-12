'FOI POR POUCO'
Richarlison fala sobre fracasso em negociação com gigante da Série A
Insatisfeito no Tottenham, jogador pediu para ser negociado nesta janela de transferências
Camisa 9 do Brasil na Copa do Mundo de 2022, o atacante Richarlison falou na noite desta sexta-feira, 11, sobre o fracasso nas suas negociações com o Vasco da Gama. Atualmente no Tottenham, o jogador de 29 anos agradeceu ao carinho dos torcedores vascaínos e lamentou por não ter acertado a sua ida ao Cruzmaltino.
“Tivemos muito perto de eu estar assinando com o Vasco, meu time do coração, time de toda a minha família. Foi por pouco. Eu tinha deixado bem claro para o Felipe e Pedrinho, desde a nossa conversa, que eu queria defender o Vasco até dezembro”, disse Richarlison em publicação nas redes sociais.
“Vamos deixar para uma próxima, creio que em breve estaremos em São Januário, estarei na barreira. Vocês sabem o carinho que eu tenho por vocês e um dia eu vou realizar esse sonho, que é meu, do meu avô, da minha família. Tô falando de coração para vocês, queria muito estar no Vasco. Muito obrigado a vocês e em breve estaremos vestindo a camisa do Vasco”, acrescentou o jogador.
O atacante havia pedido para deixar o Tottenham, informação revelada pelo treinador da equipe, Roberto de Zerbi.
Diante da situação, o atacante não foi inscrito pelos Spurs para a disputa do Campeonato Inglês. Caso não encontrasse outro clube, Richarlison não poderia atuar pela equipe inglesa até a reabertura das inscrições, em janeiro.
Negociação frustrada
Inicialmente, o Vasco tentou um empréstimo até dezembro, mas o time de Londres já havia excedido o limite permitido.
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A partir disso, a tentativa foi pela compra, mas a negociação não aconteceu porque Richarlison não aceitou fechar um contrato longo com o clube carioca, que ofereceu um vínculo de três anos e meio ao jogador.