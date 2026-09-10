SAF da Série A oferece quase R$ 60 milhões por ex-Seleção Brasileira

Ex-atacante da Seleção Brasileira, Richarlison segue sendo alvo do Vasco nesta janela. O clube carioca teve sua primeira proposta de compra pelo atacante recusada pelo Tottenham, mas continua negociando com os ingleses para tentar sua chegada em definitivo. As informações são do ge.

A proposta da diretoria vascaína foi de cerca de 10 milhões de euros (quase R$ 60 milhões), sem bônus. Pedrinho e Admar Lopes seguem em conversas com os londrinos para tentar aumentar os valores apresentados e chegar a um acordo pela contratação do brasileiro.

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O brasileiro havia demonstrado interesse em defender o Vasco. Torcedor de infância do clube carioca e com família vascaína, Richarlison ficou animado com a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro depois de ser procurado pela diretoria vascaína.

Richarlison está fora dos planos

O atacante comunicou ao Tottenham e ao técnico De Zerbi seu desejo de deixar o clube. Richarlison chegou a ir à Justiça para tentar a rescisão contratual de forma unilateral após não ser inscrito na Premier League e diante da possibilidade de treinar apenas com os reservas.

Nesta quinta-feira, 10, porém, o atacante foi reintegrado aos treinos do elenco principal do Tottenham. A decisão foi considerada uma surpresa e mudou o cenário envolvendo o futuro do brasileiro.

Mesmo diante da indefinição, o Vasco segue negociando a contratação em definitivo. O clube carioca apresentou uma proposta de três anos e meio de contrato para Richarlison, mas o atacante não tem interesse em um vínculo longo no Brasil neste momento. A ideia inicial é jogar até dezembro de 2026 com a camisa vascaína e depois avaliar outros cenários no exterior.

Richarlison pela Seleção - Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Proposta da Turquia

Richarlison também recebeu uma proposta financeiramente muito vantajosa do Trabzonspor, da Turquia, nas últimas semanas, que foi recusada pelo Tottenham. O atacante ficou muito insatisfeito com a decisão. Este caso e a novela com o Everton são os principais pontos que culminaram no desgaste do jogador com a direção do clube londrino.

Por isso, neste momento, Richarlison prioriza uma transferência para o futebol brasileiro apenas até o fim da temporada. A campanha dos torcedores do Vasco nas redes sociais também fez o atleta se empolgar com a ideia.

A negociação, no entanto, ainda depende de um acordo entre Vasco e Tottenham. A diretoria vascaína acredita que os ingleses podem aceitar uma proposta melhor, com valores e cláusulas que sejam considerados satisfatórios pelo clube londrino.