Gigante brasileiro avança pela contratação de ex-craque da Seleção

O Santos Futebol Clube avançou nas negociações pela contratação de Philippe Coutinho, que havia sido abordado inicialmente pela NR Sports, empresa de Neymar. Amigo do camisa 10, o meia de 34 anos se mostrou animado a voltar a jogar depois de ficar alguns meses parado, segundo informação do jornal O Globo.

No momento, as tratativas envolvem dirigentes do clube e o estafe do jogador, que ainda debatem a modalidade do negócio.

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Projeto agrada

Para além da proximidade com Neymar, Coutinho teria sido atraído pelo Santos por conta das novas contratações do clube. Somente nesta janela, o Santos concretizou a chegada de nomes como Rodinei, Arthur e Everton Cebolinha.

Fisicamente apto

Coutinho está sem clube desde que rescindiu o contrato com o Vasco da Gama, em fevereiro deste ano. No entanto, ainda segundo reportagem do O Globo, a condição física do meio-campista não será um problema.

O jogador precisaria apenas de ritmo de jogo, de forma que a data Fifa – que se inicia no dia 21 de setembro e vai até 4 de outubro – é vista como o período ideal para a intensificação dos treinos. Dessa forma, Coutinho poderia estar disponível no dia 8 de outubro, na partida contra o Flamengo, na Vila Belmiro.