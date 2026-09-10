Conheça os oito estreantes da nova convocação da Seleção Brasileira

Mais uma Seleção Brasileira foi convocada para os amistosos contra Austrália e Índia, entre o fim de setembro e o início de outubro - e oito novatos receberam suas primeiras chances de defender seu país.

A convocação marca o começo da reformulação após a eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, mirando no novo ciclo que vai até 2030 sob o comando de Carlo Ancelotti.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Cumprindo suas clássicas promessas de renovação, a lista de Carletto tem novidades em quase todos os setores: dois goleiros, dois zagueiros, dois laterais e dois meio-campistas. Dos oito estreantes, seis atuam no futebol brasileiro. As exceções são Jair Cunha, do Nottingham Forest, e Mauro Júnior, do PSV.

Quem são os oito estreantes

Pedro Morisco - goleiro, Coritiba

Cria do Coritiba, Pedro Morisco chegou ao clube ainda criança e construiu toda a trajetória no Coxa. Aos 22 anos, vive momento de afirmação no time paranaense e foi chamado por Ancelotti em meio à tentativa da Seleção de observar goleiros mais jovens para o novo ciclo.

Pedro Morisco pelo Coritiba - Foto: Coritiba

Otávio - goleiro, Cruzeiro

Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Otávio é tratado como uma das promessas da posição no clube mineiro. O goleiro ganhou espaço no elenco profissional depois de trajetória na base celeste e aparece como uma das apostas de renovação no gol da Seleção.

Otávio pelo Cruzeiro - Foto: Cruzeiro

Matheuzinho - lateral-direito, Corinthians

Matheuzinho, de 25 anos, é lateral-direito do Corinthians e já teve passagem pela Seleção Sub-20. Revelado no futebol paranaense, ganhou projeção nacional no Flamengo antes de chegar ao clube paulista, onde se firmou como opção para a posição.

Matheuzinho pelo Corinthians - Foto: Corinthians

Arthur Dias - zagueiro, Athletico-PR

Zagueiro do Athletico-PR, Arthur Dias já havia sido convocado para a Seleção Sub-20 e começou a ganhar mais minutos no time principal em 2025. Em 2026, consolidou-se no elenco profissional do Furacão e recebeu a primeira oportunidade na Seleção principal.

Arthur Dias pelo Athletico-PR - Foto: Athletico-PR

Jair Cunha - zagueiro, Nottingham Forest

Revelado pelo Santos, Jair Cunha também passou pelo Botafogo antes de chegar ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Aos 21 anos, o defensor já defendeu a Seleção Sub-20 no Sul-Americano da categoria e agora estreia entre os convocados da equipe principal.

Jair Cunha pelo Nottingham Forest - Foto: Nottingham Forest

Mauro Júnior - lateral-esquerdo, PSV

Mauro Júnior, de 27 anos, deixou o Brasil ainda na adolescência e construiu carreira no PSV, da Holanda, onde está há quase uma década. Formado no Desportivo Brasil, o lateral-esquerdo é visto como um jogador versátil e chega à Seleção após trajetória consolidada no futebol holandês.

Mauro Júnior pelo PSV - Foto: PSV

Breno Bidon - volante, Corinthians

Breno Bidon é meio-campista do Corinthians e se firmou no elenco principal a partir de 2024. O jogador participou das campanhas dos títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil em 2025, além de ter passagem pela Seleção Brasileira Sub-20.

Breno Bidon pelo Corinthians - Foto: Corinthians

Gabriel Bontempo - volante, Santos

Gabriel Bontempo é meio-campista do Santos e uma das novidades da lista de Ancelotti. Natural de Uberaba, ele chegou ao Peixe ainda na base, em 2016, e pode atuar como volante ou mais próximo do ataque. A convocação também encerra um longo jejum da cidade mineira sem representantes na Seleção principal.

Gabriel Bontempo pelo Santos - Foto: Santos

Lista de estreantes

Goleiros: Pedro Morisco, do Coritiba, e Otávio, do Cruzeiro

Pedro Morisco, do Coritiba, e Otávio, do Cruzeiro Laterais: Matheuzinho, do Corinthians, e Mauro Júnior, do PSV

Matheuzinho, do Corinthians, e Mauro Júnior, do PSV Zagueiros: Arthur Dias, do Athletico-PR, e Jair Cunha, do Nottingham Forest

Arthur Dias, do Athletico-PR, e Jair Cunha, do Nottingham Forest Volantes: Breno Bidon, do Corinthians, e Gabriel Bontempo, do Santos

Ancelotti inicia renovação

A convocação confirma a intenção de Ancelotti de abrir espaço para novos nomes no ciclo da Copa do Mundo de 2030. O treinador chamou 26 jogadores para os primeiros jogos do Brasil depois do Mundial, sendo dez atletas que atuam no futebol brasileiro.

O Brasil enfrentará a Austrália duas vezes, no dia 25 de setembro, em Townsville, e no dia 29, em Brisbane. Depois, a Seleção encara a Índia em 3 de outubro, no Salt Lake Stadium, em Calcutá, no primeiro confronto da história entre as duas equipes.

Agenda da Seleção até o fim de 2026