QUEM SÃO
Conheça os oito estreantes da nova convocação da Seleção Brasileira
A convocação para os amistosos contra Austrália e Índia tem novidades em quase todos os setores
Mais uma Seleção Brasileira foi convocada para os amistosos contra Austrália e Índia, entre o fim de setembro e o início de outubro - e oito novatos receberam suas primeiras chances de defender seu país.
A convocação marca o começo da reformulação após a eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, mirando no novo ciclo que vai até 2030 sob o comando de Carlo Ancelotti.
Cumprindo suas clássicas promessas de renovação, a lista de Carletto tem novidades em quase todos os setores: dois goleiros, dois zagueiros, dois laterais e dois meio-campistas. Dos oito estreantes, seis atuam no futebol brasileiro. As exceções são Jair Cunha, do Nottingham Forest, e Mauro Júnior, do PSV.
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Quem são os oito estreantes
Pedro Morisco - goleiro, Coritiba
Cria do Coritiba, Pedro Morisco chegou ao clube ainda criança e construiu toda a trajetória no Coxa. Aos 22 anos, vive momento de afirmação no time paranaense e foi chamado por Ancelotti em meio à tentativa da Seleção de observar goleiros mais jovens para o novo ciclo.
Otávio - goleiro, Cruzeiro
Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Otávio é tratado como uma das promessas da posição no clube mineiro. O goleiro ganhou espaço no elenco profissional depois de trajetória na base celeste e aparece como uma das apostas de renovação no gol da Seleção.
Matheuzinho - lateral-direito, Corinthians
Matheuzinho, de 25 anos, é lateral-direito do Corinthians e já teve passagem pela Seleção Sub-20. Revelado no futebol paranaense, ganhou projeção nacional no Flamengo antes de chegar ao clube paulista, onde se firmou como opção para a posição.
Arthur Dias - zagueiro, Athletico-PR
Zagueiro do Athletico-PR, Arthur Dias já havia sido convocado para a Seleção Sub-20 e começou a ganhar mais minutos no time principal em 2025. Em 2026, consolidou-se no elenco profissional do Furacão e recebeu a primeira oportunidade na Seleção principal.
Jair Cunha - zagueiro, Nottingham Forest
Revelado pelo Santos, Jair Cunha também passou pelo Botafogo antes de chegar ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Aos 21 anos, o defensor já defendeu a Seleção Sub-20 no Sul-Americano da categoria e agora estreia entre os convocados da equipe principal.
Mauro Júnior - lateral-esquerdo, PSV
Mauro Júnior, de 27 anos, deixou o Brasil ainda na adolescência e construiu carreira no PSV, da Holanda, onde está há quase uma década. Formado no Desportivo Brasil, o lateral-esquerdo é visto como um jogador versátil e chega à Seleção após trajetória consolidada no futebol holandês.
Breno Bidon - volante, Corinthians
Breno Bidon é meio-campista do Corinthians e se firmou no elenco principal a partir de 2024. O jogador participou das campanhas dos títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil em 2025, além de ter passagem pela Seleção Brasileira Sub-20.
Gabriel Bontempo - volante, Santos
Gabriel Bontempo é meio-campista do Santos e uma das novidades da lista de Ancelotti. Natural de Uberaba, ele chegou ao Peixe ainda na base, em 2016, e pode atuar como volante ou mais próximo do ataque. A convocação também encerra um longo jejum da cidade mineira sem representantes na Seleção principal.
Lista de estreantes
- Goleiros: Pedro Morisco, do Coritiba, e Otávio, do Cruzeiro
- Laterais: Matheuzinho, do Corinthians, e Mauro Júnior, do PSV
- Zagueiros: Arthur Dias, do Athletico-PR, e Jair Cunha, do Nottingham Forest
- Volantes: Breno Bidon, do Corinthians, e Gabriel Bontempo, do Santos
Ancelotti inicia renovação
A convocação confirma a intenção de Ancelotti de abrir espaço para novos nomes no ciclo da Copa do Mundo de 2030. O treinador chamou 26 jogadores para os primeiros jogos do Brasil depois do Mundial, sendo dez atletas que atuam no futebol brasileiro.
O Brasil enfrentará a Austrália duas vezes, no dia 25 de setembro, em Townsville, e no dia 29, em Brisbane. Depois, a Seleção encara a Índia em 3 de outubro, no Salt Lake Stadium, em Calcutá, no primeiro confronto da história entre as duas equipes.
Agenda da Seleção até o fim de 2026
- 25/9: Austrália x Brasil, no Queensland Country Bank Stadium, às 7h
- 29/9: Austrália x Brasil, no Suncorp Stadium, às 7h
- 3/10: Índia x Brasil, no Salt Lake Stadium, horário a definir
- 14/11: Japão x Brasil, no Estádio Nacional de Singapura, às 7h15
- 17/11: Singapura x Brasil, no Estádio Nacional de Singapura, às 7h