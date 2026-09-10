Veja horário e onde assistir sorteio das semifinais da Copa do Brasil

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A próxima etapa da Copa do Brasil está se aproximando, e quem poderá decidir a vaga na final em casa já está perto de descobrir o privilégio. A CBF realiza nesta quinta-feira, 10, às 11h, o sorteio dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil 2026.

O evento será na sede da entidade, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo do ge e do Sportv, e vai definir a ordem dos confrontos entre Palmeiras x Vasco e Grêmio x Atlético-MG. As partidas das semifinais têm datas-base marcadas para os dias 1º e 8 de novembro.

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Quatro clubes seguem na disputa

A Copa do Brasil começou em fevereiro com 126 clubes, e depois de sete fases eliminatórias, apenas quatro equipes seguem vivas na briga pelo título. Vale ressaltar que todos os semifinalistas disputam a Série A do Campeonato Brasileiro e entraram na competição a partir da quinta fase.

O Palmeiras chegou à semifinal após eliminar Jacuipense, Fortaleza e Santos. O Vasco passou por Paysandu, Fluminense e Vitória. O Grêmio deixou pelo caminho Confiança, Mirassol e Internacional. Já o Atlético-MG eliminou Ceará, Juventude e Cruzeiro.

Final será em jogo único

A edição de 2026 terá uma novidade na decisão - final da Copa do Brasil será disputada em jogo único, no dia 6 de dezembro. A CBF vai anunciar Brasília como sede da partida, que será realizada na Arena Mané Garrincha.

O governo do Distrito Federal enviou ofício à CBF em agosto oferecendo a capital federal para receber a decisão. Entre os argumentos estão a rede hoteleira e o acesso por vias rodoviárias e aéreas.

Premiação

A classificação para a semifinal rendeu mais R$ 9 milhões a cada clube. Com isso, Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e Vasco acumulam R$ 18 milhões cada em premiações até esta fase.

Quem avançar para a final receberá R$ 34 milhões, enquanto o campeão ficará com R$ 78 milhões.

Valores por fase

5ª fase: R$ 2 milhões

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 4 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 34 milhões

Campeão: R$ 78 milhões

Próximas datas da Copa do Brasil