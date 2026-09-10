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TENSÃO

Neymar cobra jornalista em jogo do Santos: 'Corneteiro do caralh*'

Momento aconteceu antes da partida do Santos contra o Atlético Mineiro, na Vila Belmiro

Gustavo Nascimento
Por
Neymar no Santos
Neymar no Santos - Foto: Divulgação | Santos

Lesionado, Neymar esteve presente na Vila Belmiro na noite desta quarta-feira, 9, para acompanhar o jogo de ida do Santos contra o Atlético Mineiro nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Antes da bola rolar, o craque protagonizou um momento de tensão com um jornalista enquanto se dirigia para o local onde acompanhou a partida.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que Neymar cobra o jornalista Ricardinho Martins, da TNT Sports: “Você está um corneteiro do caralh*, hein?! Aqui na frente das câmeras você é amiguinho. Estou de olho em você”.

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O jornalista estava entre os torcedores do Santos, que aproveitaram para gravar vídeos e demonstrarem apoio a Neymar, que se recupera de uma lesão na coxa direita.

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Por conta do problema físico, Neymar deve desfalcar o Santos por ao menos um mês.

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Tags

Atlético Mineiro copa sul-americana neymar santos

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