Vini Jr foi avisado que venceria a Bola de Ouro antes de Rodri ganhar

Em 2024, o Brasil inteiro tinha praticamente certeza de que veria Vinícius Júnior levantar a Bola de Ouro - no momento da decisão, no entanto, isso não aconteceu. Apesar da Bola de Ouro ter sido entregue a Rodri e o próprio Vini nem sequer ter ido à cerimônia, o brasileiro chegou a ser avisado de que venceria o Ballon D'or.

Poucos momentos antes da entrega da premiação, Vini e o Real Madrid teriam sido avisados de que Rodri venceria, o que levou o presidente Florentino Pérez a sabotar a premiação e todos os jogadores, técnico e funcionários do Real, que venceria ainda os prêmios de clube e treinador do ano, a faltarem a cerimônia.

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Rodri vencendo a Bola de Ouro - Foto: France Football

No entanto, Rafa Hermoso, irmão da jogadora espanhola Jenni Hermoso, afirmou que Vinícius Júnior recebeu a informação de que seria eleito o melhor jogador do mundo e chegou a preparar um espaço em casa para guardar o troféu.

Comentário do irmão de Jenni Hermoso - Foto: Reprodução I Instagram

Segundo Rafa, o atacante do Real Madrid contou a ele e a Jenni que havia sido avisado sobre a vitória antes da cerimônia: "Vou lhes contar um segredo que quase ninguém sabe, mas creio que já posso contar. Vou tentar resumir. (Vini) nos convidou a sua casa para jantar e falar de algo importante".

"Lhe disseram que ganharia a Bola de Ouro (que já tinha um lugar em uma vitrine para colocar). Então, para minha irmã dariam um prêmio por méritos sociais ou algo assim (o Prêmio Sócrates)", continuou.

"E decidiram que minha irmã entregaria a Bola de Ouro e Vinicius entregaria o prêmio a minha irmã. E o que aconteceu todos vocês já sabem", finalizou.

Jenni Hermoso vencendo o Sócrates - Foto: France Football

Vini e Jenni teriam combinado troca de prêmios

De acordo com o relato, Vini Jr. e Jenni Hermoso planejavam participar juntos de um momento simbólico durante a cerimônia.

A espanhola entregaria a Bola de Ouro ao brasileiro, enquanto Vini entregaria a Jenni o Troféu Sócrates, concedido à jogadora pelo reconhecimento à sua atuação após denunciar uma agressão sexual cometida por Luis Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol.

Jenni de fato venceu o Sócrates, que foi criado originalmente para ser entregue a Vini Jr por sua luta contra o racismo no futebol, ao contrário da Bola de Ouro do brasileiro, que não se concretizou.