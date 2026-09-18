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E.C.VITÓRIA

Atleta do Vitória que não joga desde abril pode retornar em 2026

Jogador sofreu grave lesão no primeiro semestre

João Grassi
Por
Escudo do Vitória
Escudo do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após sofrer uma fratura em abril, Camutanga segue avançando no processo de recuperação. Embora ainda não esteja treinando com os demais companheiros, o zagueiro do Esporte Clube Vitória já trabalha no campo.

Durante os treinamentos no CT Manoel Pontes Tanajura, nesta quinta-feira, 17, Camutanga fez corridas ao redor do gramado sob supervisão do fisioterapeuta Clicío Alves. O defensor vem realizando atividades em separado.

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Sem jogar há mais de cinco meses, quando fraturou os ossos do pé esquerdo durante o empate com a Chapecoense, Camutanga teve comprometida sua articulação de Lisfranc e precisou passar por cirurgia. Estimava-se um prazo de afastamento por seis meses.

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Camutanga pode voltar a treinar em 2026

Embora o Vitória não tenha estipulado um prazo exato, Camutanga deve voltar a trabalhar com bola em outubro. O portal A TARDE apurou que o camisa 25 tem boas chances de voltar a treinar normalmente ainda este ano.

Apesar da boa evolução, retornar aos trabalhos com os companheiros não garantiria que ela seja relacionado para as rodadas finais do Campeonato Brasileiro.

No total, o atleta de 32 anos tinha 15 jogos na temporada antes de se machucar.

Camutanga no CT Manoel Pontes Tanajura
Camutanga no CT Manoel Pontes Tanajura - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
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