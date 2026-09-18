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E.C.VITÓRIA

Personagem famoso da NBA visita o Barradão e ganha camisa do Vitória

NBA é considerada uma das principais ligas de basquetebol do mundo

João Grassi
Por
Jogo do Cavs durante a segunda passagem de LeBron James
Jogo do Cavs durante a segunda passagem de LeBron James - Foto: Kent Smith / NBAE / Getty Images / AFPKent Smith / NBAE / Getty Images / AFP

O Esporte Clube Vitória recebeu a visita de Rafa Hernandéz-Britto, locutor oficial da franquia Cleveland Cavaliers, no CT Manoel Pontes Tanajura, em Salvador. O encontro aconteceu na última quinta-feira, 17.

Hernandéz-Britto conheceu Jair Ventura e ganhou de presente uma camisa oficial do clube com seu nome. Em troca, deu um uniforme do Cavaliers ao técnico rubro-negro.

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O locutor está em viagem de turismo no Brasil e aproveitou o desembarque na capita baiana para conhecer as instalações do Vitória.

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O Cleveland Cavaliers é uma franquia que compete na National Basketball Association (NBA), principal liga de basquetebol dos Estados Unidos. A equipe do estado de Ohio é uma das populares em solo brasileiro.

Campeões na temporada 2015/16 e finalistas em outras quatros oportunidades, os Cavs são conhecidos principalmente pelas duas marcantes passagens do ala LeBron James, um dos principais jogadores da história da NBA.

Jair Ventura e Rafa Hernandéz-Britto
Jair Ventura e Rafa Hernandéz-Britto - Foto: Divulgação | EC Vitória
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