E.C.VITÓRIA
Personagem famoso da NBA visita o Barradão e ganha camisa do Vitória
NBA é considerada uma das principais ligas de basquetebol do mundo
O Esporte Clube Vitória recebeu a visita de Rafa Hernandéz-Britto, locutor oficial da franquia Cleveland Cavaliers, no CT Manoel Pontes Tanajura, em Salvador. O encontro aconteceu na última quinta-feira, 17.
Hernandéz-Britto conheceu Jair Ventura e ganhou de presente uma camisa oficial do clube com seu nome. Em troca, deu um uniforme do Cavaliers ao técnico rubro-negro.
O locutor está em viagem de turismo no Brasil e aproveitou o desembarque na capita baiana para conhecer as instalações do Vitória.
Leia Também:
Cleveleand Cavaliers
O Cleveland Cavaliers é uma franquia que compete na National Basketball Association (NBA), principal liga de basquetebol dos Estados Unidos. A equipe do estado de Ohio é uma das populares em solo brasileiro.
Campeões na temporada 2015/16 e finalistas em outras quatros oportunidades, os Cavs são conhecidos principalmente pelas duas marcantes passagens do ala LeBron James, um dos principais jogadores da história da NBA.