Contratado em 2026, atleta do Vitória completa quatro meses sem jogar

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Reforço contratado pelo Esporte Clube Vitória em fevereiro deste ano, Lucas Silva segue sem conseguir emplacar uma sequência de jogos com a camisa rubro-negra. Nesta quinta-feira, 17, o atacante completou quatro meses sem entrar em campo.

A última partida de Lucas Silva foi no dia 17 de maio, quando o Vitória foi derrotado por 2 a 0 pelo RB Bragantino, pela rodada 16 do Brasileirão. Na ocasião, o atleta de 27 anos entrou aos 30 minutos do segundo tempo na vaga de Zé Vitor.

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No total, Lucas só participou de 10 jogos do Leão da Barra na temporada, sendo apenas um deles como titular. Desconsiderando os acréscimos, o camisa 20 acumula apenas 179 minutos em toda a sua passagem no clube.

Por que Lucas Silva não está jogando?

Embora tenha sido relacionado para o empate com o Mirassol, compromisso mais recente do Vitória, no último domingo, 13, Lucas Silva novamente não foi utilizado por Jair Ventura no Maião. Uma declaração do técnico rubro-negro chamou atenção durante entrevista coletiva, ao explicar a entrada de Pochettino.

Ventura justificou que precisava de “força e velocidade”, características mais presentes no estilo de jogo de Lucas do que no meia argentino. Questionado especificamente sobre o atacante de beirada, o treinador limitou-se a dizer que “já jogou comigo, dei oportunidade sim”.

Vitória x Cruzeiro

O Vitória volta a jogar às 16h do domingo, 20, no Barradão, em Salvador, contra o Cruzeiro. Lucas Silva vive expectativa por uma oportunidade no duelo válido pela rodada 28 do Campeonato Brasileiro.