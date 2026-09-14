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E.C.VITÓRIA

Jair Ventura explica entrada de meia questionado em empate do Vitória

Atleta entrou no segundo tempo do jogo realizado no interior de SP

João Grassi
Por
Flâmula do Vitória no Maião
Flâmula do Vitória no Maião - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O empate por 2 a 2 do Esporte Clube Vitória com o Mirassol no último domingo, 13, no Maião, pela rodada 27 do Brasileirão, deixou a torcida rubro-negra insatisfeita com outra oportunidade desperdiçada de vencer fora de casa.

As críticas pelo resultado caíram muito em cima das intervenções de Jair Ventura, especialmente a utilização do meia Pochettino. O técnico explicou a ideia de promover a entrada do argentino, que esteve envolvido no lance do segundo gol do time da casa.

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“Foi por opção. Vejo o Matheuzinho [que não jogou] como camisa 10 clássico. Pochettino está mais adaptado a fazer o lado e ter mais recomposição do que o Matheus”, justificou Jair.

“Precisava de força e velocidade. Entendi que o Pochettino, por característica, poderia me dar mais isso. Por isso essa opção nesse jogo” , completou o treinador.

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Situação do Vitória na Série A

Embora não consiga deixar o posto de segundo pior visitante do Campeonato Brasileiro, o ponto conquistado mantém o Vitória ainda distante da zona de rebaixamento.

Com 33 pontos, o Leão da Barra abriu cinco de vantagem para o Vasco da Gama, primeiro time dentro do Z-4.

Tomás Pochettino durante a chegada no Maião, em Mirassol
Tomás Pochettino durante a chegada no Maião, em Mirassol - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
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