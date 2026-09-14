Jair Ventura explica entrada de meia questionado em empate do Vitória

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O empate por 2 a 2 do Esporte Clube Vitória com o Mirassol no último domingo, 13, no Maião, pela rodada 27 do Brasileirão, deixou a torcida rubro-negra insatisfeita com outra oportunidade desperdiçada de vencer fora de casa.

As críticas pelo resultado caíram muito em cima das intervenções de Jair Ventura, especialmente a utilização do meia Pochettino. O técnico explicou a ideia de promover a entrada do argentino, que esteve envolvido no lance do segundo gol do time da casa.

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“Foi por opção. Vejo o Matheuzinho [que não jogou] como camisa 10 clássico. Pochettino está mais adaptado a fazer o lado e ter mais recomposição do que o Matheus”, justificou Jair.

“Precisava de força e velocidade. Entendi que o Pochettino, por característica, poderia me dar mais isso. Por isso essa opção nesse jogo” , completou o treinador.

Situação do Vitória na Série A

Embora não consiga deixar o posto de segundo pior visitante do Campeonato Brasileiro, o ponto conquistado mantém o Vitória ainda distante da zona de rebaixamento.

Com 33 pontos, o Leão da Barra abriu cinco de vantagem para o Vasco da Gama, primeiro time dentro do Z-4.