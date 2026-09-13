Renê discute com jogadores do Vitória após empate com o Mirassol

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O clima esquentou entre os jogadores do Esporte Clube Vitória após o empate por 2 a 2 com o Mirassol neste domingo, 13. Um vídeo do canal Canto Rubro-Negro mostra o atacante Renê como protagonista de uma discussão com os próprios companheiros, incluindo Renato Kayzer, que entrou no seu lugar no decorrer da partida.

Renê marcou os dois gols do Leão na partida, ainda no primeiro tempo. O jogador saiu de campo aos 35 minutos do segundo tempo, quando o Vitória ainda vencia por 2 a 1. O Leão sofreu o gol de empate aos 45 minutos da etapa final.

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Empate amargo

O Vitória caminhava para vencer sua primeira partida fora de casa no Brasileirão 2026, o que não aconteceu. Depois de abrir 2 a 0, o Vitória sofreu dois gols no segundo tempo e deixou o resultado positivo escapar mais uma vez.

Ao todo, são quase 300 dias e 19 jogos consecutivos sem vencer times da Série A fora de casa.