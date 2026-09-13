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E.C.VITÓRIA

“Intensidade abaixo”, diz Cacá após Vitória ceder empate ao Mirassol

Leão abriu 2 a 0 na primeira etapa, mas deixou a vantagem escapar no segundo tempo

Gustavo Nascimento
Por
Cacá lamentou empate do Vitória contra o Mirassol
Cacá lamentou empate do Vitória contra o Mirassol - Foto: Reprodução | Premiere

Um dos principais jogadores do sistema defensivo do Esporte Clube Vitória em 2026, o zagueiro Cacá avaliou a atuação da equipe no empate por 2 a 2 com o Mirassol neste domingo, 13. O time de Jair Ventura abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas entrou “com a intensidade muito baixa”, de acordo com o jogador, e cedeu o empate ao time paulista na segunda etapa.

“Bom, acho que abaixamos muito a intensidade, abaixamos muito. Acho que ficamos muito ali em cima do resultado que estava ganhando de 2 a 0”, disse o defensor em entrevista após a partida.

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Cacá admitiu que o Mirassol foi melhor na segunda etapa, explicando como o time comandado por Rafael Guanaes conseguiu envolver o Vitória.

“O Mirassol começou a trabalhar a bola, começou a se infiltrar, começou a chegar na nossa área e continuamos com a intensidade um pouco baixa. Infelizmente o segundo tempo do Mirassol foi melhor. Acabou que, em um lance difícil, eles conseguiram achar o primeiro gol”, afirmou o jogador.

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Ele ainda reclamou que o time não conseguiu reagir após o primeiro gol do Mirassol, cedendo o empate já nos minutos finais.

“Tem que seguir”

Apesar do resultado frustrante, Cacá voltou as atenções para a sequência da temporada: “Não tem o que fazer, já passou. Tem que seguir, trabalhar essa semana e dar alegria para o nosso torcedor, que sei que nesse momento deve estar bastante chateado com a atuação do segundo tempo da equipe”.

O próximo compromisso do Vitória é contra o Cruzeiro no próximo domingo, 20, às 20h. A partida, válida pela 28ª rodada do Brasileirão, acontece no Barradão.

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Tags

Brasileirão Cacá mirassol vitória

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