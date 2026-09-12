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São Paulo vence Flamengo de virada na semifinal do Brasileiro Feminino

Vencedor do confronto enfrenta Bahia ou Corinthians na decisão

Gustavo Nascimento
Por
Flamengo e São Paulo se enfrentaram no jogo de ida da semifinal do Brasileirão Feminino
Flamengo e São Paulo se enfrentaram no jogo de ida da semifinal do Brasileirão Feminino - Foto: Reprodução | Redes sociais

O São Paulo visitou o Flamengo no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, e conseguiu uma vitória por 3 a 1, de virada, no jogo de ida da semifinal do Brasileirão Feminino. A partida aconteceu na tarde deste sábado, 12.

O Flamengo abriu o placar aos oito minutos do segundo tempo, com gol de Mariana Fernandes, mas não conseguiu segurar a reação do time paulista, que começou aos 27 minutos da etapa final, com Mylena Carioca empatando a partida.

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Depois disso, o Tricolor Paulista virou o placar com Robinha, aos 43 minutos, e ampliou a vantagem com gol de pênalti de Bruna Calderan, já nos acréscimos.

Expectativa para a final

O resultado coloca o São Paulo em vantagem para avançar para a final do torneio, já que o time decide a classificação em casa no próximo sábado, 19, às 16h30.

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Do outro lado da chave, o time feminino do Esporte Clube Bahia enfrenta o Corinthians, grande favorito do torneio. Enquanto o Bahia vive o melhor momento da sua história na competição, chegando na semifinal de forma inédita, o Corinthians aparece como o atual hexacampeão consecutivo (2020 - 2025).

O jogo de ida acontece na Arena Fonte Nova nesta terça-feira, 15, às 21h30. A partida de volta, na casa do time paulista, acontece na segunda-feira seguinte, dia 21 de setembro, novamente às 21h30.

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Tags

flamengo futebol feminino São Paulo semifinal

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