Jair Ventura avalia empate fora contra o Mirassol: 'Situação Mental'

Jair Ventura analisou o empate do Esporte Clube Vitória por 2 a 2 com o Mirassol neste domingo, 13, resultado que manteve um jejum de quase 300 dias do Rubro-Negro Baiano sem vencer um time de Série A fora de casa. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador do Leão disse que “a situação já está ficando mental”.

“Assim como foi contra o Fluminense, que a gente faz 2 a 1 e sofre o gol no final, aqui foi a mesma coisa. Então, tem que trabalhar de alguma maneira o mental da nossa equipe, que está pesando demais. A gente tem saber sustentar o jogo e manter a performance do primeiro tempo”, afirmou o treinador.

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Jair Ventura afirmou também que o Vitória foi melhor no primeiro tempo, mas admitiu que o time piorou na segunda etapa, principalmente após o gol de Zé Vitor, que foi anulado por impedimento de Luan Cândido em jogada de bola parada.

“A gente começa melhor e a gente faz o terceiro gol, que podia ser determinante ali para matar, e em vez de isso nos dar mais força para buscar o terceiro gol, deu muita força para o nosso adversário, que teve méritos no segundo tempo”, avaliou ele.