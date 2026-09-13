"Não é tão ruim", avalia Jair Ventura após empate contra o Mirassol

Mesmo com a manutenção do jejum de vitórias fora de casa contra times da Série A, que já dura quase 300 dias, Jair Ventura valorizou o ponto conquistado pelo Esporte Clube Vitória fora de casa neste domingo, 13, contra o Mirassol. O treinador do Leão ainda relembrou a vitória contra o time paulista no primeiro turno, afirmando que “se a gente fizer isso com todos os nossos adversários, é Libertadores”.

“Pela circunstância, a gente fica muito triste de não ter conseguido segurar (a vantagem), mas seguramos um adversário direto e fizemos quatro pontos contra o Mirassol: vencemos em casa e empatamos fora”, disse Jair Ventura em entrevista coletiva realizada após a partida.

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O treinador ressaltou a frustração pelo fato do Vitória ter sofrido o empate nos minutos finais após abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas afirmou que o resultado é positivo se for olhado de outra perspectiva.

“Principalmente depois de abrir 2 a 0, não tem ninguém aqui para falar que isso foi bom, mas se tivesse que assinar um empate e segurar um adversário direto […] empatar fora não é ruim. Antes do jogo a gente sabe que você segurar um adversário direto e pontuar na casa dele não é uma situação de total ruim”, acrescentou o técnico.