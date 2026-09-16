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E.C.VITÓRIA

Ex-Vitória comete dois pênaltis em goleada sofrida contra o Barcelona

Jogo também foi marcado pelo brilho de dupla brasileira

Gustavo Nascimento
Por
Ex-jogador do Vitória comete pênalti em cima de Raphinha no jogo contra o Barcelona
Ex-jogador do Vitória comete pênalti em cima de Raphinha no jogo contra o Barcelona - Foto: LLUIS GENE | AFP

Líder do Campeonato Espanhol com 100% de aproveitamento nos seis primeiros jogos, o Barcelona deu mais um show dentro de campo nesta quarta-feira, 15. O time da Catalunha recebeu no Camp Nou o recém-promovido Racing Santander e conseguiu uma vitória por 7 a 2, com mais uma grande atuação do brasileiro Raphinha, que marcou três gols.

No entanto, outro brasileiro se destacou negativamente durante a partida. Trata-se do zagueiro Pedro Felipe, do Racing Santander, que cometeu dois pênaltis e teve a terceira pior nota da partida (5.3) de acordo com o SofaScore, plataforma especializada em estatísticas esportivas.

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Ele foi substituído aos 14 minutos do segundo tempo devido a um problema físico.

Conheça Pedro Felipe

Natural de Itajuípe, no interior da Bahia, Pedro Felipe teve passagens pelas categorias Sub-17 e Sub-20 do Esporte Clube Vitória, mas foi vendido ao Palmeiras em 2022, ainda na base.

O jogador de 22 anos saiu do clube paulista rumo à Juventus antes de estrear como profissional, sendo emprestado posteriormente para o Sassuolo, também da Itália.

Pedro Felipe fez contra o Barcelona seu segundo jogo com a camisa do Racing Santander.

Raphinha e Barcelona em grande fase

Ao contrário de Pablo Felipe, quem brilhou no jogo foi o brasileiro Raphinha, que marcou três gols e terminou a partida com uma nota 10, segundo a base de dados do SofaScore.

Eleito o melhor jogador do Campeonato Espanhol no mês de agosto, Raphinha já soma 11 gols e três assistências em sete jogos na temporada – maior número entre todos os jogadores das principais ligas da Europa.

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Além de Raphinha, o português João Cancelo marcou dois golaços, mas um deles ficou registrado como gol contra do goleiro do Racing Santander.

Já no segundo tempo, Gabriel Jesus entrou no lugar de Raphinha e também deixou o dele. Esse foi o segundo gol do camisa 9 desde que foi contratado pelo Barcelona. O sétimo gol do Barcelona foi marcado por Lamine Yamal.

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Tags

Barcelona ex-vitória Raphinha vitória

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