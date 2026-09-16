Treinador espanhol compara craque brasileiro com Benzema e Haaland

Líder em participações em gols no Campeonato Inglês nesta temporada, com três gols e três assistências em apenas quatro jogos, o brasileiro João Pedro ganhou elogios públicos do próprio treinador, o espanhol Xabi Alonso. O técnico do Chelsea citou o norueguês Haaland, carrasco do Brasil na Copa, para falar sobre o jogador.

“Eu diria que sim (sobre João Pedro estar entre os melhores atacante do campeonato). Se você contar quantos atacantes de alto nível temos na Premier League, tenho certeza de que João está entre eles. Haaland, sem dúvida, também. Eu o colocaria dessa maneira”, disse Xabi Alonso.

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O treinador do Chelsea também comparou o estilo de jogo de João Pedro ao do francês Karim Benzema, que se destacou durante mais de uma década no Real Madrid.

“Ele me lembra Benzema em muitos aspectos. É bom dentro e fora da área, é bom quando se desloca para o lado esquerdo, é bom de cabeça… É muito completo, inteligente. Ainda é jovem, ainda tem coisas para desenvolver, mas tem muitas, muitas qualidades absolutamente excepcionais”, completou o treinador.

Seleção Brasileira

João Pedro foi convocado pelo italiano Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira nesta Data Fifa, mas acabou sendo cortado por conta de um problema físico.

O jogador do Chelsea era considerado um dos favoritos para compor o ataque do Brasil na Copa do Mundo de 2026, mas não foi para o torneio por opção de Ancelotti, que priorizou Igor Thiago e Endrick como os nomes para disputar posição do Matheus Cunha no centro do ataque.