Megaestádio de R$ 2,5 bilhões entra na reta final na América Latina

As obras do novo Estádio Nacional de El Salvador seguem em ritmo acelerado, com o canteiro funcionando dia e noite. Nas últimas semanas, o projeto passou pela primeira inspeção intermediária, realizada pela China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), empresa responsável pela construção da arena.

Durante a avaliação, a construtora chinesa verificou a qualidade dos serviços executados enquanto a grandiosa estrutura metálica da cobertura se aproxima da conclusão.



Orçado em US$ 500 milhões, aproximadamente R$ 2,5 bilhões na cotação atual, o empreendimento financiado pela China avança simultaneamente em diferentes frentes. Além da estrutura externa, as equipes trabalham nos acabamentos das áreas internas do estádio.

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Veja imagens do megaestádio:

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Estrutura ganha novos avanços

Entre os principais serviços realizados recentemente estão a execução da alvenaria sob as arquibancadas e a montagem dos pilares da rampa principal, localizada no setor sul do estádio.



As equipes também fizeram a realocação de guindastes de grande porte para a área norte do complexo. A movimentação faz parte da sequência do cronograma de construção e permite o avanço das próximas etapas da estrutura.



O novo estádio está sendo construído em uma área de 176 mil metros quadrados e terá capacidade para aproximadamente 50 mil torcedores. O complexo foi projetado para reunir uma estrutura completa para atletas, torcedores e profissionais de imprensa.





Engenharia enfrenta desafios do terreno vulcânico

A construção da arena também exigiu soluções específicas por conta das características geológicas da região de San Salvador, localizada em uma área conhecida como “Terra dos Vulcões”.



Para lidar com as condições do terreno, a CSCEC adotou metodologias de engenharia e ferramentas de modelagem em 3D. A tecnologia foi utilizada para auxiliar na instalação precisa de aproximadamente 14,4 mil toneladas de aço distribuídas entre as arquibancadas e a cobertura.



O processo combinou a montagem de estruturas no solo com operações de içamento em grandes altitudes. Segundo o projeto, a metodologia empregada poderá servir como referência internacional para trabalhos de fundação e construção em terrenos de origem vulcânica.

Entrega está prevista para 2027

A conclusão do novo Estádio Nacional de El Salvador está prevista para 2027. A construção é viabilizada por meio de uma parceria estratégica e financeira entre os governos de El Salvador e da China.