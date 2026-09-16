SAF da Série A acumula dívida de quase R$ 30 milhões com técnicos

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O Botafogo acumula uma dívida próxima dos R$ 30 milhões com treinadores que foram demitidos durante a era Sociedade Anônima de Futebol (SAF). A informação foi divulgada pelo programa “Fala a Fonte”, da ESPN, nesta terça-feira, 15.

Os débitos envolvendo antigos comandantes do clube já aparecem na relação da recuperação judicial da SAF. Entre os nomes estão Bruno Lage, com uma dívida estimada em R$ 3 milhões; Renato Paiva, ex-Bahia, com aproximadamente R$ 2 milhões; e Martín Anselmi, cujo débito chega a R$ 12 milhões.

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Botafogo negocia dívida com Franclim Carvalho

Mais recentemente, o Botafogo também chegou a um acordo com Franclim Carvalho, que deixou o comando da equipe em agosto. O clube acertou o pagamento de uma multa estimada em R$ 6 milhões de forma parcelada.

Com a inclusão desse valor, a soma das dívidas com treinadores demitidos na era SAF se aproxima dos R$ 30 milhões.

Bruno Lage cobra valor maior na Justiça

Segundo a ESPN, entretanto, a situação envolvendo Bruno Lage pode representar um valor ainda maior para o Botafogo. O treinador cobra judicialmente do clube quase R$ 10 milhões, quantia significativamente superior aos cerca de R$ 3 milhões registrados anteriormente na recuperação judicial.



Uma audiência entre as partes está marcada para a próxima semana, quando o caso deverá avançar na Justiça.