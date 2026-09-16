Mudança na Seleção! Meia do Fluminense é convocado após lesão

Siga o A TARDE no Google

Cada vez mais, atletas vêm recebendo chances inéditas na Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti - e esta foi a vez do meio-campista Martinelli, do Fluminense, convocado nesta quarta-feira, 16, para os amistosos da Seleção Brasileira contra Austrália e Índia, na próxima Data Fifa.

O jogador foi chamado para substituir o atacante João Pedro, do Chelsea, cortado por lesão e preterido por Ancelotti na Copa do Mundo, se somando à leva de novidades do primeiro ciclo da Seleção após o Mundial.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na lista inicial, Ancelotti já havia chamado oito estreantes para iniciar a reformulação do Brasil rumo ao Mundial de 2030. Agora, o volante tricolor se junta ao grupo de jogadores que podem fazer a primeira partida pela equipe principal.

Na convocação, Martinelli divide setor com Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos).

Quem é Martinelli

Martinelli é meio-campista do Fluminense e uma das peças mais importantes do elenco carioca. Volante de origem, ele se destaca pela intensidade, capacidade de marcação, boa saída de bola e participação na construção das jogadas.

No Fluminense, ganhou espaço como titular e se consolidou como jogador de confiança no meio-campo. Antes de se lesionar em abril, era titular absoluto na equipe comandada por Luis Zubeldía.

O volante ficou fora por causa de uma lesão grau 3 no reto femoral anterior da coxa esquerda, sofrida no empate por 0 a 0 com o Operário, no dia 23 de abril, pela quinta fase da Copa do Brasil.

A recuperação exigiu semanas de tratamento, transição física e trabalhos no campo até que o jogador voltasse a ficar à disposição, tendo seu retorno coroado com a convocação.

Martinelli pelo Fluminense - Foto: Divulgação I Fluminense

Chamada reforça renovação da Seleção

A presença de Martinelli reforça a ideia de Ancelotti de ampliar o número de opções e observar novos nomes neste início de ciclo. A convocação original já tinha oito atletas chamados pela primeira vez, contando com Pedro Morisco, Otávio, Matheuzinho, Arthur Dias, Jair Cunha, Mauro Júnior, Breno Bidon e Gabriel Bontempo.

Com o chamado do volante do Fluminense, o grupo de estreantes ganha mais um meio-campista. A escolha também mantém a atenção da comissão técnica sobre jogadores que atuam no futebol brasileiro.

Martinelli pelo Fluminense - Foto: Divulgação I Fluminense

Brasil terá três amistosos

A Seleção Brasileira enfrentará a Austrália duas vezes, no dia 25 de setembro, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, e no dia 29, no Suncorp Stadium, em Brisbane.

Depois, o Brasil encara a Índia no dia 3 de outubro, no Salt Lake Stadium, em Calcutá, no primeiro confronto da história entre as duas seleções.