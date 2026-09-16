Brasil bate os EUA nos pênaltis e avança na Copa do Mundo Sub-20

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A Seleção Brasileira está nas quartas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20. Nesta quarta-feira, 16, o Brasil eliminou os Estados Unidos na disputa de pênaltis, vencida por 5 a 4, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, na Arena Katowice, na Polônia.

A Amarelinha abriu o placar aos 14 minutos do segundo tempo, com Sofia Couto. A vantagem, porém, durou pouco: quatro minutos depois, McCammon deixou tudo igual para as norte-americanas.

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Prorrogação

Na prorrogação, os Estados Unidos tiveram mais posse de bola, mas não conseguiram transformar o domínio em gol. O empate por 0 a 0 persistiu nos 30 minutos adicionais, levando a decisão para os pênaltis.

Decisão nos pênaltis

Na disputa, Brendha, Gisele, Emily Lucas, Aninha e Bianca converteram suas cobranças para o Brasil. A goleira Thaís Lima também foi decisiva ao defender uma das cobranças dos Estados Unidos.

Com o resultado, a Seleção Brasileira garantiu a classificação para as quartas de final da competição. O adversário será o vencedor do duelo entre Espanha e Portugal.