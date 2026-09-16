Tradicional clube brasileiro está prestes a vender SAF para voltar à Série A

O Paraná Clube, um dos mais tradicionais da região sul do país, está muito perto de concretizar a venda da sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF). No aguardo da resolução das questões jurídicas, os torcedores já sonham com o renascimento do clube paranaense e um retorno para a primeira divisão.

A SAF do Paraná será comprada pela NextPlay/holding Chenus. Gustavo Magalhães, sócio-fundador da Chenus apontou a tradição do clube como fator primordial para a aquisição da SAF. A oportunidade surgiu após o Paraná ficar sem divisão nacional.

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“O Paraná Clube foi uma oportunidade que tivemos. É um clube de grande tradição, história importante no futebol brasileiro e estava em um momento desafiador, de chamar investidores, aproveitar a legislação da SAF, nos aproximamos, chegamos a um acordo e passamos a ajudá-los nas questões com os credores e os investimentos para a retomada do Paraná”, disse ele em entrevista ao canal Times Brasil.

O futuro dono do Paraná apontou também o patrimônio do Paraná, que tem estádio próprio, como um dos trunfos para que o projeto seja bem sucedido. Com a força da torcida, a terceira maior do estado.

“O Paraná Clube é um dos três grandes clubes da cidade, do estado, e é o que estávamos procurando para crescermos juntos”, acrescentou.

O acordo prevê a compra de 90% das ações da SAF do clube, com uma projeção de investimentos que supera os R$ 100 milhões ao longo de 10 anos.

A previsão da SAF é foco em sustentabilidade financeira de longo prazo, baseando seu orçamento em receitas recorrentes, como o programa de sócio-torcedor, bilheteria e direitos de nome (naming rights).

Sem divisão

O Paraná caiu para a segunda divisão do Campeonato Paranaense em 2022, mesmo ano que disputou uma divisão nacional - a Série D - pela última vez. Uma nova queda aconteceu em 2025, mas o clube busca agora busca o ressurgimento depois de ser vice-campeão e conquistar o acesso para a elite local em 2027.

“Temos o compromisso de estabelecer bases sólidas para o futuro do Tricolor. O acesso foi muito importante, mas é apenas o início de um projeto sustentável, capaz de recolocar o Paraná Clube no lugar que sua torcida merece e sua linda história exige”, projeta CEO da Next Play, Pedro Weber.

Tradicional e rival de clubes como Athletico e Coritiba, o Paraná disputou o Brasileirão pela última vez em 2018, quando garantiu seu retorno após onze anos. Aquela campanha, no entanto, não foi nada memorável, acabando com apenas 23 pontos e na 20ª posição.

O Paraná é heptacampeão do Campeonato Paranaense, o último em 2024. O clube também é campeão nacional, tendo conquistado a Série B de 1992.