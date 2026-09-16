ESPORTES
Craque ex-Man City assume culpa ao causar acidente sob efeito de droga
Jogador admitiu culpa em três acusações relacionadas ao caso
O atacante Raheem Sterling, de 31 anos, admitiu culpa em três acusações relacionadas a um acidente de trânsito ocorrido na Inglaterra. O ex-jogador de Liverpool, Manchester City, Chelsea e Arsenal reconheceu ter cometido direção perigosa, estar de posse de óxido nitroso e não ter fornecido uma amostra de sangue à polícia. Ele compareceu ao Tribunal de Magistrados de Basingstoke nesta terça-feira, 15.
O caso aconteceu em 28 de maio, quando Sterling conduzia uma Lamborghini em Hampshire, no sudeste inglês. Segundo testemunhas citadas pela Reuters, o jogador teria inalado óxido nitroso, conhecido como “gás do riso”, por meio de um balão enquanto dirigia.
O veículo saiu da pista e bateu, mas não houve envolvimento de outros carros nem registro de feridos. Durante a ocorrência, a polícia encontrou seis cilindros de óxido nitroso dentro da Lamborghini. Sterling também afirmou que não havia dormido na noite anterior ao acidente.
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Sterling pode ser preso
A acusação de direção perigosa foi enquadrada pela promotoria na categoria mais grave prevista para esse tipo de caso. A pena pode chegar a dois anos de prisão, mas a sentença ainda será definida pela Justiça.
Sterling foi proibido de dirigir e permanecerá em liberdade sob fiança até a próxima audiência, marcada para 25 de novembro.
Raheem Sterling
Sem clube desde junho, quando deixou o Feyenoord, o atacante construiu grande parte de sua carreira no futebol inglês. Além de Arsenal e Chelsea, ele também defendeu Liverpool e Manchester City.
No City, Sterling conquistou quatro títulos da Premier League, cinco Copas da Liga Inglesa e uma Copa da Inglaterra. Pela seleção inglesa, disputou 82 partidas e marcou 20 gols.
O atacante integrou as campanhas que levaram a Inglaterra à semifinal da Copa do Mundo de 2018 e à decisão da Eurocopa de 2020.