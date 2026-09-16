Juba iguala Ávine como defensor com mais gols pelo Bahia no século

Luciano Juba vive uma temporada especial com a camisa do Esporte Clube Bahia. Além de ter sido decisivo no triunfo por 2 a 1 sobre o Remo, na última segunda-feira, 14, o lateral-esquerdo alcançou uma marca histórica pelo Esquadrão: chegou a 21 gols pelo clube e igualou Ávine como o defensor com mais bolas na rede pelo clube neste século.

O gol que colocou Juba no mesmo patamar do ex-lateral tricolor saiu em cobrança de pênalti. Aos 27 anos, o camisa 46 atingiu a marca em 170 partidas pelo Bahia. Ávine, por sua vez, também marcou 21 vezes, mas precisou de 166 jogos para alcançar o número.



A tendência é de que Juba tenha novas oportunidades para assumir de forma isolada o posto. Restando 11 partidas para o Bahia até o encerramento da temporada, o lateral-esquerdo precisa de apenas mais um gol para superar Ávine e se tornar o defensor com mais gols pelo clube no século.



O momento ofensivo de Juba reforça a possibilidade de quebra do recorde. Em 2026, o jogador já marcou dez gols em todas as competições pelo Bahia e é o principal goleador da equipe na temporada. No Campeonato Brasileiro, são nove gols, número que também o coloca como artilheiro do Tricolor na competição.



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Na disputa interna pela artilharia do Bahia, Juba aparece à frente de Erick, que soma nove gols no ano.

O lateral também está entre os principais goleadores da Série A, figurando no top 5 da competição, atrás de Viveros, do Athletico-PR, Pedro, do Flamengo, Carlos Vinícius, do Grêmio, e Gabigol, do Santos.





Marca de Juba vira motivo de brincadeira de Ceni

O feito alcançado por Luciano Juba também rendeu uma brincadeira de Rogério Ceni após a vitória sobre o Remo. Durante a entrevista coletiva, o treinador comentou a marca do lateral-esquerdo e entrou na “resenha” ao comparar seus próprios números como jogador com os do camisa 46.

Fiz mais gols que o Juba, pô... Sou defensor! Rogério Ceni - técnico do Bahia

A declaração aconteceu depois de Ceni ter entendido inicialmente que Juba havia se tornado o defensor com mais gols do futebol brasileiro no século, e não especificamente do Bahia.