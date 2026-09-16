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BRASILEIRÃO FEMININO

Corinthians denuncia homofobia após jogo contra o Bahia

Clube paulista se manifestou sobre episódios relatados após a partida a vitória sobre o Bahia

Téo Mazzoni
Por
Corinthians denuncia homofobia após jogo contra o Bahia
Corinthians denuncia homofobia após jogo contra o Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Corinthians se manifestou nesta quarta-feira, 16, sobre acontecimentos registrados após a vitória por 1 a 0 sobre o Esporte Clube Bahia, na última terça-feira, 15, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino.

Em nota oficial, o clube paulista afirmou repudiar “veementemente” atos de homofobia que, segundo a instituição, foram cometidos por alguns torcedores do Bahia contra atletas corintianas durante a saída de campo após a partida.

O Corinthians classificou as manifestações como inadmissíveis e reforçou que não tolera qualquer forma de homofobia, dentro ou fora dos estádios. O clube também destacou seu compromisso com o respeito, a diversidade e a busca por um esporte mais inclusivo.

“O Clube considera inadmissível que tais manifestações ainda estejam presentes nos estádios de futebol. O Corinthians não tolera qualquer forma de homofobia, dentro ou fora de campo, e reforça seu compromisso com o respeito, a diversidade e um esporte cada vez mais inclusivo", escreveu o Corinthians em nota.

Confira:


A reportagem do portal A TARDE procurou o Bahia em busca de um posicionamento e de esclarecimentos sobre os fatos relatados pelo Corinthians. Até o momento da publicação desta matéria, porém, o clube não havia respondido à solicitação.

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Clube pede apuração dos acontecimentos

Na manifestação, o Corinthians também prestou solidariedade às suas atletas e afirmou esperar que os episódios sejam apurados. A equipe paulista defendeu ainda que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados pelas autoridades competentes.

“O Time do Povo se solidariza com suas atletas e espera que episódios como esse sejam devidamente apurados e os autores responsabilizados por seus atos julgados pelas autoridades competentes", escreveu.

Com o triunfo na Fonte Nova, o Corinthians abriu vantagem no confronto pela semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. O Bahia precisará reverter o resultado no duelo de volta para avançar à decisão da competição.

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brasileirão feminino corinthians Esporte Clube Bahia

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