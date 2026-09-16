Promessa do Bahia amarga mais de um mês sem jogar com Ceni

O meio-campista David Martins, que completou 19 anos na última terça-feira, 15, voltou a ser relacionado pelo técnico Rogério Ceni para uma partida da equipe principal do Esporte Clube Bahia após um longo período. No entanto, sem entrar em campo contra o Remo, o jogador amarga mais de um mês sem atuar.



A última vez que o jovem, considerado um dos principais ativos da base tricolor, entrou em campo pelo time profissional do Bahia foi na partida contra o Fluminense, no dia 29 de julho, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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David Martins voltou a ser relacionado contra o Remo, mas não entrou em campo e segue sem atuar desde o duelo com o Fluminense - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Na ocasião, David Martins atuou por cerca de 16 minutos no empate sem gols diante da equipe carioca, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), substituindo o volante Jean Lucas. A propósito, aquela partida havia marcado o retorno do jovem ao elenco profissional do Esquadrão após mais de quatro meses sem atuar pela equipe principal.

Na partida, a joia da base tricolor, apesar do pouco tempo em campo, agradou à torcida, registrando 15 ações com a bola, com 13 passes certos — sendo um considerado decisivo —, percorrendo 2,3 km e atingindo velocidade máxima de 27,9 km/h, segundo dados do Sofascore, plataforma de estatísticas.



Embora tenha obtido bons números, na partida seguinte ao duelo contra o Fluminense, diante do Vasco, no dia 9 de agosto, o meio-campista não deixou o banco de reservas. Depois disso, deixou de fazer parte das listas de relacionados para os jogos seguintes e só voltou a ser convocado pelo técnico Rogério Ceni na última segunda-feira, 14, no confronto diante do Remo. Novamente, porém, não entrou em campo.





David Martins foi relacionado para a partida contra o Remo, mas não entrou em campo - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Jovem foi citado por Cadu Santoro durante coletiva

No último sábado, 12, durante entrevista coletiva do diretor de futebol do Bahia, Cadu Santoro, no CT Evaristo de Macedo, em Dias D’Ávila (BA), o meio-campista David Martins foi rapidamente citado pelo gestor enquanto explicava como transformar contratações em resultado esportivo dentro de campo.



Na ocasião, Santoro explicou que, para ter um atleta como Éverton Ribeiro, vencedor, mas já experiente e na reta final da carreira, também é preciso contar com jogadores como David Martins, jovens e com grande potencial de desenvolvimento, no elenco do Bahia.

Qualquer equipe precisa ter equilíbrio entre seus jogadores. Precisa ter Everton Ribeiro, mas também precisa ter David Martins Cadu Santoro - diretor de futebol do Bahia

“Nosso trabalho aqui é desenvolver, apostar nos atletas que estão querendo. Vamos sempre tentar buscar o equilíbrio e melhorar a equipe. É normal jogadores jovens passarem por essa transição de treinar com o profissional e jogar no sub-20. Vamos tentar ter esse equilíbrio para tentar manter a equipe competitiva nessa briga de classificação para a fase de grupos da Libertadores”, pontuou o gestor.

Joia da base integra projeto especial de desenvolvimento no Bahia

David Martins é visto pelo Bahia como um dos jovens com potencial para ganhar espaço no futuro e, por isso, recebe acompanhamento individualizado dentro do projeto de desenvolvimento do clube. Omeio-campista faz parte do Individual Development Performance (IDP), iniciativa criada para monitorar e potencializar a evolução de jovens talentos.



O programa não se limita ao desempenho apresentado pelos jogadores em campo. Durante o processo, o Bahia também acompanha aspectos como rotina de sono, alimentação e comportamento, considerados importantes para a formação e o desenvolvimento dos atletas.



Os dados obtidos ao longo desse acompanhamento são compartilhados com a matriz do Grupo City, em Manchester, na Inglaterra. A partir dessas informações, o grupo busca identificar características e pontos de evolução de cada jogador para potencializar o desenvolvimento individual.



Além de David Martins, o projeto também reúne outros jovens considerados promissores pelo Bahia, entre eles Ruan Pablo, Dell, Kauê Furquim e Fredi.