Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

BRASILEIRÃO 2026

Bahia ganha retorno de titular para duelo decisivo com o Athletico

Volante retorna após cumprir suspensão e deve ser titular no confronto direto pela Série A

Téo Mazzoni
Por
Bahia terá o retorno do volante Erick para enfrentar o Athletico, neste domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro
Bahia terá o retorno do volante Erick para enfrentar o Athletico, neste domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia terá um reforço importante para o “duelo de seis pontos” contra o Athletico, neste domingo, 20, às 19h30, na Ligga Arena, em Curitiba, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Trata-se do volante Erick, que volta a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni após cumprir suspensão automática no triunfo do Bahia sobre o Remo, na última segunda-feira, 14.

O camisa 14 atualmente é titular do Esquadrão e deve retornar ao time inicial contra o Furacão, ocupando a vaga de Jean Lucas.

Com forte presença na área, Erick, apesar de ser volante, é o vice-artilheiro do Bahia na temporada, com nove gols marcados. O atleta fica atrás apenas de Luciano Juba, que acumula dez bolas na rede no ano.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

VIOLÊNCIA

Cone e capacetada: torcedor do Corinthians é agredido na Fonte Nova
Cone e capacetada: torcedor do Corinthians é agredido na Fonte Nova imagem

ENTREGA RECONHECIDA

Improvisada e elogiada na zaga, Isa confia em reação do Bahia na semi
Improvisada e elogiada na zaga, Isa confia em reação do Bahia na semi imagem

CONTRA RÓTULOS

Bahia usa faixa vermelha em protesto na semifinal do Brasileirão
Bahia usa faixa vermelha em protesto na semifinal do Brasileirão imagem

Atacante fica fora do duelo

Por outro lado, embora o técnico Rogério Ceni possa contar com o retorno de Erick para enfrentar o Athletico, o Bahia não terá o atacante Kike Olivera, titular da equipe. O uruguaio recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Remo e terá de cumprir suspensão automática na próxima rodada da Série A.

Próximo desafio do Bahia é direto pela Libertadores

Entre os principais candidatos a disputar a próxima edição da Copa Libertadores, o Bahia terá um confronto direto contra o Athletico neste domingo, 20, às 19h30, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Brasileirão 2026 Erick Esporte Clube Bahia

Relacionadas

Mais lidas