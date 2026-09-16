BRASILEIRÃO 2026
Bahia ganha retorno de titular para duelo decisivo com o Athletico
Volante retorna após cumprir suspensão e deve ser titular no confronto direto pela Série A
O Esporte Clube Bahia terá um reforço importante para o “duelo de seis pontos” contra o Athletico, neste domingo, 20, às 19h30, na Ligga Arena, em Curitiba, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Trata-se do volante Erick, que volta a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni após cumprir suspensão automática no triunfo do Bahia sobre o Remo, na última segunda-feira, 14.
O camisa 14 atualmente é titular do Esquadrão e deve retornar ao time inicial contra o Furacão, ocupando a vaga de Jean Lucas.
Com forte presença na área, Erick, apesar de ser volante, é o vice-artilheiro do Bahia na temporada, com nove gols marcados. O atleta fica atrás apenas de Luciano Juba, que acumula dez bolas na rede no ano.
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Atacante fica fora do duelo
Por outro lado, embora o técnico Rogério Ceni possa contar com o retorno de Erick para enfrentar o Athletico, o Bahia não terá o atacante Kike Olivera, titular da equipe. O uruguaio recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Remo e terá de cumprir suspensão automática na próxima rodada da Série A.
Próximo desafio do Bahia é direto pela Libertadores
Entre os principais candidatos a disputar a próxima edição da Copa Libertadores, o Bahia terá um confronto direto contra o Athletico neste domingo, 20, às 19h30, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.