Bahia ganha retorno de titular para duelo decisivo com o Athletico

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O Esporte Clube Bahia terá um reforço importante para o “duelo de seis pontos” contra o Athletico, neste domingo, 20, às 19h30, na Ligga Arena, em Curitiba, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Trata-se do volante Erick, que volta a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni após cumprir suspensão automática no triunfo do Bahia sobre o Remo, na última segunda-feira, 14.



O camisa 14 atualmente é titular do Esquadrão e deve retornar ao time inicial contra o Furacão, ocupando a vaga de Jean Lucas.



Com forte presença na área, Erick, apesar de ser volante, é o vice-artilheiro do Bahia na temporada, com nove gols marcados. O atleta fica atrás apenas de Luciano Juba, que acumula dez bolas na rede no ano.





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Atacante fica fora do duelo

Por outro lado, embora o técnico Rogério Ceni possa contar com o retorno de Erick para enfrentar o Athletico, o Bahia não terá o atacante Kike Olivera, titular da equipe. O uruguaio recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Remo e terá de cumprir suspensão automática na próxima rodada da Série A.



Próximo desafio do Bahia é direto pela Libertadores

Entre os principais candidatos a disputar a próxima edição da Copa Libertadores, o Bahia terá um confronto direto contra o Athletico neste domingo, 20, às 19h30, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

