BRASILEIRÃO 2026
Bahia perde titular para duelo contra o Athletico pela Série A
Atacante recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Remo e está suspenso
O Esporte Clube Bahia sofreu uma baixa importante para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. No triunfo sobre o Remo, nesta segunda-feira, 14, o atacante Kike Olivera, considerado titular, recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática.
Dessa forma, o uruguaio não estará à disposição do técnico Rogério Ceni para o duelo diante do Athletico, neste domingo, 20, às 19h30, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela 28ª rodada do Brasileirão Série A.
Para o lugar de Kike, quem deve surgir como primeira opção é o atacante Ademir. Kauê Furquim, joia da base, estará à disposição da Seleção Brasileira Sub-17.
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Erick volta ao time
Por outro lado, apesar da baixa no time titular, o Bahia terá o retorno de um jogador importante para o duelo diante do Athletico. Trata-se do volante Erick, que volta a ficar à disposição do treinador tricolor após cumprir suspensão automática no jogo desta segunda-feira, contra o Remo.