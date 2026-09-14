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BRASILEIRÃO 2026

Bahia perde titular para duelo contra o Athletico pela Série A

Atacante recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Remo e está suspenso

Téo Mazzoni
Por
Kike Olivera recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Remo e está suspenso
Kike Olivera recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Remo e está suspenso - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia sofreu uma baixa importante para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. No triunfo sobre o Remo, nesta segunda-feira, 14, o atacante Kike Olivera, considerado titular, recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática.

Dessa forma, o uruguaio não estará à disposição do técnico Rogério Ceni para o duelo diante do Athletico, neste domingo, 20, às 19h30, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela 28ª rodada do Brasileirão Série A.

Para o lugar de Kike, quem deve surgir como primeira opção é o atacante Ademir. Kauê Furquim, joia da base, estará à disposição da Seleção Brasileira Sub-17.

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Erick volta ao time

Por outro lado, apesar da baixa no time titular, o Bahia terá o retorno de um jogador importante para o duelo diante do Athletico. Trata-se do volante Erick, que volta a ficar à disposição do treinador tricolor após cumprir suspensão automática no jogo desta segunda-feira, contra o Remo.

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Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia

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