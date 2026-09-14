Com desfalque de última hora, Ceni aposta em joia da base contra Remo

O Esporte Clube Bahia vai enfrentar o Remo logo mais, às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Rogério Ceni sofreu uma baixa de última hora. Trata-se do meio-campista Michel Araújo.



O uruguaio sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda durante a semana de preparação para o confronto e foi vetado pelo Departamento Médico tricolor.



Além dele, o Bahia também não terá à disposição o volante Erick, suspenso, e o atacante Sanabria, que se recupera de uma lesão no tendão patelar da coxa esquerda.

Por outro lado, o técnico Rogério Ceni volta a contar com o zagueiro Marco Moreno, que ficou fora da última partida devido a uma gripe, e com o atacante Everaldo, que estava suspenso.

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Novidade

Sem Michel Araujo e Erick à disposição, Rogério Ceni optou por relacionar o volante Pedrinho, da equipe Sub-20, para ser uma opção ao meio-campo no banco de reservas. O jogador de 20 anos foi relacionado para uma partida do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na sua carreira.



No entanto, essa não será a primeira experiência de Pedrinho no time profissional. Com uma trajetória consolidada na base do Esquadrão, o Pivete de Aço foi um dos jogadores que estiveram no time alternativo que disputou as rodadas iniciais do Campeonato Baiano de 2026, atuando em quatro partidas.



Além disso, o jogador já foi relacionado para jogos do Baianão em 2024 e 2025, além de duas partidas na Copa do Nordeste do ano passado.

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