Bahia recebe Remo em Fonte Nova lotada e metrô faz operação especial

O Bahia vai ter casa cheia para enfrentar o Remo, nesta segunda-feira, 14, às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos promocionais para a partida foram esgotados, incluindo as entradas a R$ 20, valor de meia-entrada na Cadeira Leste Superior, e a nova cota disponibilizada no setor Norte Superior.

A procura da torcida acompanha, claro, o momento do Esquadrão na competição, que vem dando alegrias ao torcedor que visita a Fonte Nova. Vindo de três triunfos seguidos e dez jogos de invencibilidade, o time de Rogério Ceni ocupa a 5ª colocação, com 43 pontos, e busca uma vitória para entrar de vez na briga pelo G4.

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Se vencer, o Bahia ultrapassa o Fluminense, chega aos 46 pontos e iguala a pontuação do 3º colocado do Brasileirão.

Quarto duelo contra o Remo em 2026

Além da disputa na parte de cima da tabela, o jogo tem clima de revanche para o Bahia, que enfrenta o Remo pela quarta vez na temporada, com o time paraense tendo levado a melhor nos três confrontos anteriores.

Os duelos incluem um jogo pelo Campeonato Brasileiro e dois pela Copa do Brasil, competição em que o Remo eliminou o Esquadrão. Agora, diante da torcida e com ingressos esgotados, o Bahia tenta encerrar a sequência negativa contra o adversário.

Remo luta para sair do Z4

O Remo, no entanto, chega à Fonte Nova em situação delicada. A equipe paraense é a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, em 19º lugar, com 23 pontos, e tenta reagir para se aproximar dos concorrentes diretos contra o rebaixamento.

O time comandado por Léo Condé está a cinco pontos do grupo formado por Inter, Vasco, Mirassol e Grêmio, todos com 28 pontos. O momento recente é ruim - o Remo não vence há oito jogos, vem de três derrotas seguidas e foi eliminado da Copa do Brasil pelo Santos após derrota em casa, no Mangueirão.

Metrô terá operação especial

Para ajudar a torcida a chegar bem à Fonte Nova mesmo em um jogo tarde da noite de segunda-feira, o Metrô Bahia terá uma operação especial. O sistema funcionará em horário normal, das 5h à meia-noite, mas terá reforço no número de Agentes de Atendimento e Segurança, especialmente na Estação Campo da Pólvora.

Além disso, haverá aumento na quantidade de viagens dos trens conforme a demanda.

Os torcedores podem pagar a passagem diretamente na catraca por aproximação, com cartões de crédito ou débito, celular com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos pelo aplicativo Recarga Pay. O valor da passagem é de R$ 4,10.