Na luta contra o rebaixamento, Grêmio acerta retorno de Renato Gaúcho

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Renato Gaúcho será treinador do Grêmio pela quinta vez. O Tricolor Gaúcho anunciou a demissão do português Luís Castro neste domingo, 13, e já encaminhou o retorno do ídolo do clube, que estava sem contrato desde quando deixou o comando do Vasco da Gama em junho deste ano.

Apesar de um certa resistência interna, segundo informação do O Globo, a ala executiva do futebol do Grêmio foi convencida pela diretoria e pelo apelo da torcida, que gritou o nome de Renato Gaúcho após a derrota para o Vasco, no sábado, 12, pelo Brasileirão. Alguns detalhes separam a assinatura de um contrato válido até dezembro de 2026.

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Renato chega para sua quinta passagem como treinador do Grêmio com a missão de livrar o clube do rebaixamento na Série A. O time gaúcho é o 16º colocado, com os mesmos 28 pontos de Vasco e Internacional, que estão dentro do Z-4. O clube também está nas semifinais da Copa do Brasil, onde vai encarar o Atlético-MG em novembro.

Sua última passagem pelo Grêmio foi entre setembro de 2022 e dezembro de 2024.