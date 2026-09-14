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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

NÚMEROS DO EMPATE

Vitória esquece a bola e troca apenas 35 passes no segundo tempo contra o Mirassol

Estatísticas da segunda etapa ilustram superioridade do time da casa

João Grassi
Por
| Atualizada em
Renato Kayzer briga pela bola em Mirassol 2x2 Vitória
Renato Kayzer briga pela bola em Mirassol 2x2 Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O empate por 2 a 2 com o Mirassol neste domingo, 13, marcou uma incrível queda de produção do Esporte Clube Vitória no segundo tempo. O Leão chegou a estar vencendo o duelo da 27ª rodada do Brasileirão por 2 a 0, mas voltou para Salvador com um ponto.

Depois de fazer um dos seus melhores tempos como visitante no ano, o Vitória viu tudo desmoronar na segunda parte. Alguns números chamam atenção, como a grande diferença na posse de bola e no número de finalizações feitas pelo adversário.

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O Mirassol acertou 280 passes no segundo tempo, enquanto o Vitória completou apenas 35. O time da casa ficou com 82% da posse e chutou 21 vezes. O Leão ficou com apenas 18% da posse e só tentou uma finalização.

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Estatísticas do segundo tempo de Mirassol x Vitória

  • Posse de bola: Mirassol 82% x 18% Vitória;
  • Finalizações: Mirassol 21 x 1 Vitória;
  • Finalizações na área: Mirassol 7 x 1 Vitória;
  • Finalizações no alvo: Mirassol 4 x 1 Vitória;
  • Finalizações na trave: Mirassol 2 x 0 Vitória;
  • Escanteios: Mirassol 8 x 1 Vitória;
  • Entradas no terço final: Mirassol 56 x 18 Vitória;
  • Gols esperados: Mirassol 1.17 x 0.00 Vitória.
Jamerson marcando Chico Kim em Mirassol 2x2 Vitória
Jamerson marcando Chico Kim em Mirassol 2x2 Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Como explicar o desempenho no segundo tempo?

Com 14 jogos sem vencer no Brasileirão fora de casa, o Vitória já apresentou diversos problemas como visitante. Para Jair Ventura, a diferença no desempenho de um tempo para o outro no Maião passa por questões psicológicas.

“Assim como foi contra o Fluminense, que a gente faz 2 a 1 e sofre o gol no final, aqui foi a mesma coisa. Então, tem que trabalhar de alguma maneira o mental da nossa equipe, que está pesando demais", afirmou o treinador.

"A gente tem que saber sustentar o jogo e manter a performance do primeiro tempo”, completou Jair.

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