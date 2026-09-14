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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

VIAGENS SEM PROVEITO

Melhor em casa, frágil fora: defesa do Vitória fica 3x pior como visitante

Leão da Barra deixou escapar o resultado diante do Mirassol

João Grassi
Por
Mirassol 2x2 Vitória - rodada 27 do Brasileirão
Mirassol 2x2 Vitória - rodada 27 do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após empatar por 2 a 2 com o Mirassol neste domingo, 13, no Maião, o Esporte Clube Vitória chegou ao 14º jogo sem vencer fora de casa no Brasileirão. A falta de resultados pode ser ilustrada por diversos fatores, mas os números defensivos são os que mais chamam atenção.

Time que ostenta a melhor defesa caseira do Campeonato Brasileiro, com apenas nove gols sofridos, o Vitória vive um incrível contraste nos jogos fora de casa, onde teve suas redes balançadas 30 vezes.

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Sendo o time que foi mais vazado na competição como visitante, o sistema defensivo do Leão sofre 3,35x mais gols quanto atua longe de Salvador. Os adversários marcaram 77% dos 39 tentos totais fora do Barradão.

O contraste entre o desempenho defensivo como mandante e visitante chama atenção. O Vitória sofreu nove gols em apenas quatro das 13 partidas que disputou em casa neste Brasileirão. Em contrapartida, dos 14 jogos como visitante, só não sofreu gol em uma oportunidade.

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Números do Vitória como visitante na Série A

  • 2ª pior campanha (11,9% de aproveitamento em 14 jogos);
  • 2º pior ataque (10 gols marcados em 14 jogos)
  • Pior defesa (30 gols sofridos em 14 jogos)
  • Pior saldo de gols (-20 gols)
  • Apenas um jogo de 14 sem sofrer gols (0x0 com o Botafogo)
  • 77% dos 39 gols sofridos foram como visitante
Infográfico criado com uso de IA
Infográfico criado com uso de IA - Foto: Gemini / Ilustrativa

Dificuldade em ganhar fora é antiga

Em entrevista, o técnico Jair Ventura tratou como um peso o jejum de vitórias fora. A dificuldade, inclusive, já vem desde a temporada passada. Nos últimos 33 compromissos como visitante, o Vitória venceu apenas dois.

“Tenho que tirar esse peso de ainda não vencer fora de casa o quanto antes, para que a gente possa mudar e eu não venha sempre dar a justificativa de não vencer fora”, lamentou.

Neste período, o clube baiano teve quatro treinadores diferentes: Thiago Carpini, Fábio Carille, Rodrigo Chagas e o próprio Jair. Apenas o atual comandante conseguiu retornar de viagens com três pontos na bagagem, quando superou Santos e Sport em 2025.

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esporte clube vitória

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