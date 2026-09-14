Melhor em casa, frágil fora: defesa do Vitória fica 3x pior como visitante

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Após empatar por 2 a 2 com o Mirassol neste domingo, 13, no Maião, o Esporte Clube Vitória chegou ao 14º jogo sem vencer fora de casa no Brasileirão. A falta de resultados pode ser ilustrada por diversos fatores, mas os números defensivos são os que mais chamam atenção.

Time que ostenta a melhor defesa caseira do Campeonato Brasileiro, com apenas nove gols sofridos, o Vitória vive um incrível contraste nos jogos fora de casa, onde teve suas redes balançadas 30 vezes.

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Sendo o time que foi mais vazado na competição como visitante, o sistema defensivo do Leão sofre 3,35x mais gols quanto atua longe de Salvador. Os adversários marcaram 77% dos 39 tentos totais fora do Barradão.

O contraste entre o desempenho defensivo como mandante e visitante chama atenção. O Vitória sofreu nove gols em apenas quatro das 13 partidas que disputou em casa neste Brasileirão. Em contrapartida, dos 14 jogos como visitante, só não sofreu gol em uma oportunidade.

Números do Vitória como visitante na Série A

2ª pior campanha (11,9% de aproveitamento em 14 jogos);

2º pior ataque (10 gols marcados em 14 jogos)

Pior defesa (30 gols sofridos em 14 jogos)

Pior saldo de gols (-20 gols)

Apenas um jogo de 14 sem sofrer gols (0x0 com o Botafogo)

77% dos 39 gols sofridos foram como visitante

Infográfico criado com uso de IA - Foto: Gemini / Ilustrativa

Dificuldade em ganhar fora é antiga

Em entrevista, o técnico Jair Ventura tratou como um peso o jejum de vitórias fora. A dificuldade, inclusive, já vem desde a temporada passada. Nos últimos 33 compromissos como visitante, o Vitória venceu apenas dois.

“Tenho que tirar esse peso de ainda não vencer fora de casa o quanto antes, para que a gente possa mudar e eu não venha sempre dar a justificativa de não vencer fora”, lamentou.

Neste período, o clube baiano teve quatro treinadores diferentes: Thiago Carpini, Fábio Carille, Rodrigo Chagas e o próprio Jair. Apenas o atual comandante conseguiu retornar de viagens com três pontos na bagagem, quando superou Santos e Sport em 2025.